Chung tay chống rác thải nhựa

Xác định việc chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục hình thành ý thức xã hội, thái độ và hành vi thân thiện với môi trường cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực.

Tỉnh đoàn triển khai mô hình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh tại phường Hạc Thành.

Vấn nạn ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đang là vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương có biển, chẳng hạn như phường Sầm Sơn. Để chung tay làm sạch biển, ngay từ đầu năm 2025, Đoàn phường Sầm Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động ra quân thu gom rác thải nhựa dọc bờ biển thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN. Ngoài ra, đoàn phường cũng triển khai thêm mô hình “Khu dân cư phân loại rác”; mô hình “Ngôi nhà xanh” để thu gom rác phân loại cho địa phương và đặt các vị trí để thùng rác thuận lợi cho người dân đổ rác phân loại.

Tại xã Thọ Xuân, Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng, cho biết: "Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và có sức lan tỏa. Theo đó, với mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, các ĐVTN đã triển khai các hoạt động ý nghĩa như: Phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân cách phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ, rác thải tái chế tại các điểm chợ; hướng dẫn đổ rác vào thùng, tập kết rác đúng giờ theo quy định; vận động Nhân dân sử dụng các sản phẩm thay thế cho đồ nhựa dùng một lần trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời tổ chức giới thiệu cấp phát miễn phí túi sinh học tự phân hủy cho các tiểu thương và người dân tại chợ".

Tại xã Quan Sơn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong việc tham gia XDNTM, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, phòng, chống tác hại của rác thải nhựa, đoàn xã đã phát động 100% các cơ sở đoàn triển khai thực hiện mô hình hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa như: Phân loại rác tại nguồn; hỗ trợ sọt rác; triển khai hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”...

Ngoài ra, để tạo sức lan tỏa của phong trào, đoàn xã đã triển khai mô hình thu gom rác thải nhựa bảo vệ môi trường và mô hình biến rác thải thành quà gây quỹ ủng hộ trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Quan Sơn. Thông qua hoạt động nhằm góp phần đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và góp phần đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí XDNTM tại địa phương.

Theo cơ quan chức năng, trung bình mỗi năm nước ta thải ra khoảng 2 triệu tấn rác nhựa, phần lớn trong số đó là túi ni-lông. Để giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, rất cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Trong đó, xác định vai trò xung kích, gương mẫu đi đầu của thanh niên, Tỉnh đoàn đã tích cực cùng các cấp, các ngành tham gia công tác bảo vệ môi trường, nhất là phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống và bầu khí quyển gắn với các hoạt động nổi bật như: Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, tổ chức chiến dịch “Hãy làm sạch biển”... Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã duy trì và hoạt động hiệu quả các mô hình như “Đổi vỏ lon, chai nhựa lấy cây xanh và làn cói”; “Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình”. Đáng chú ý, trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, toàn đoàn đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường; trồng được trên 50km tuyến đường hoa thanh niên; thu gom hàng chục tấn rác thải trong đó bao gồm cả rác thải nhựa. Ngoài ra, các mô hình câu lạc bộ “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, “Thanh niên bảo vệ dòng sông quê hương”; “Chợ, khu chung cư, trường học không rác thải” cũng được nhân rộng và tạo sức lan tỏa.

Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ĐVTN người dân. Đồng thời, vận động ĐVTN gương mẫu trong việc tái sử dụng các sản phẩm nhựa. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân hạn chế rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày. Thực hiện phân loại rác tại nguồn, từng bước không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Đồng thời, triển khai xây dựng các mô hình đổi rác lấy cây xanh; làm đồ dùng từ chai, lọ nhựa; gây quỹ từ thiện từ nguồn thu bán phế liệu để ủng hộ trẻ em, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt