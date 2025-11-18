Chung tay bảo vệ môi trường xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực cũng như xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường (BVMT), các cấp hội LHPN trong tỉnh đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền lan tỏa mạnh mẽ phong trào BVMT trong cộng đồng.

Hội viên phụ nữ phường Quảng Phú ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2025.

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh, công dân thân thiện”, Hội LHPN phường Quảng Phú đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả trong công tác BVMT, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch Hội LHPN phường Lê Thị Nhài cho biết: "Cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, hội đã phối hợp với UBND phường, đoàn thanh niên và các tổ dân phố tổ chức 22 buổi ra quân “Ngày chủ nhật xanh” tại các khu dân cư thu hút hơn 2.500 hội viên và các hộ dân tham gia. Đồng thời ra quân làm vệ sinh môi trường tại nhiều tuyến đường chính của phường như: Đường Lê Niệm dài 1km; đường Thống Nhất dài 800m; đường Nguyễn Doãn Chấp đi vào phố Thành Khang dài 1,1km; đường Thanh Chương dài hơn 1,4km... Cùng với đó, hội đã vận động cán bộ, hội viên trồng và chăm sóc trên 2.000 cây hoa, cây cảnh tại nhiều tuyến đường trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả mô hình “Biến rác thải thành tiền”, thu gom, phân loại rác tái chế, bán gây quỹ giúp 21 phụ nữ và 14 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 21 triệu đồng. Ngoài ra, 54 chi hội phụ nữ trong toàn phường đang triển khai hiệu quả mô hình “Thùng đựng rác xanh - sạch - đẹp trước nhà” với hơn 7.350 thùng đựng rác được mua và đưa vào sử dụng trong thời gian vừa qua.

Tại nhiều địa phương khác như phường Hạc Thành, xã Tiên Trang, Hoằng Giang, Thiệu Tiến... nhiều hoạt động thiết thực trong công tác BVMT cũng được hội LHPN và các chi hội tại địa phương phát động, triển khai hiệu quả như việc đổi phế liệu lấy cây xanh; phụ nữ nói không với rác thải nhựa; xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường... Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Tháng hành động vì môi trường; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, hằng năm 100% cơ sở hội trong tỉnh đều phát động hội viên phụ nữ làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải quanh nhà, ngoài đồng, giữ vệ sinh nguồn nước, trồng cây xanh góp phần gìn giữ vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp... Đơn cử như hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2025, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã tổ chức 3.526 cuộc ra quân vệ sinh môi trường với sự tham gia của 405.642 lượt hội viên phụ nữ, quét dọn được 2.500km đường làng, khơi thông 1.400km kênh mương, cống rãnh; thu gom trên 2 tấn rác thải, phân loại và bán rác tái chế gây quỹ và tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo; trồng mới, chỉnh trang 245km đường hoa, cây xanh; gắn 42 biển mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”; trao 1.215 thùng rác, 1.045 làn nhựa cho các hộ gia đình...

Cùng với đó, các cấp hội tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình BVMT hiệu quả như: 10 mô hình “Vườn rau xanh - nhà sạch đẹp - bếp ngăn nắp- chuồng xa nhà”; 150 tuyến “Đường tranh bích họa”; 5km “Đường hoa - Đường tranh - Hàng cây - Hàng rào xanh”; 1.421 câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”; mô hình “Từ gom phế liệu đến triệu phần quà”, “Đổi rác lấy cây”, “Đi chợ không túi nilon”, “Ngôi nhà tái chế”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “HTX dịch vụ vệ sinh môi trường”...

Đánh giá của Hội LHPN tỉnh cũng như ghi nhận từ thực tiễn cho thấy, từ công tác tuyên truyền và những hoạt động cụ thể trên đã làm thay đổi nhận thức, hành động BVMT của mỗi hội viên nói riêng và các tầng lớp Nhân dân nói chung. Đặc biệt, các mô hình đã và đang được các cấp hội LHPN duy trì không chỉ góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả mục tiêu, quan điểm, chủ trương BVMT trong giai đoạn hiện nay, mà còn thể hiện tính nhân văn, gắn kết cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Phong Sắc