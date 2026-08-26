Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 bước vào ngày thứ hai

Ngày 26/8, các thí sinh tiếp tục ngày thi thứ hai Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thí sinh trình bày bài thi thuyết trình trong ngày thi thứ hai.

Tham dự hội thi có 32 báo cáo viên, tuyên truyền viên đoạt giải nhất, nhì, ba tại các vòng thi khu vực I và II toàn quốc.

Tại phần khai mạc chiều 25/8, đã có 5 thí sinh hoàn thành phần thi của mình.

Ngày 26/8, các thí sinh tiếp tục bước vào ngày thứ hai của hội thi.

Thí sinh đến từ Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Nội dung các bài thi tập trung làm rõ những điểm mới, cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Với mỗi bài thi, các thí sinh liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi mình công tác, sinh sống.

Các đại biểu theo dõi hội thi.

Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 không chỉ là cuộc thi về kỹ năng thuyết trình, đây còn là dịp để khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, phương pháp tuyên truyền và sức lan tỏa của đội ngũ báo cáo viên trong tình hình mới.

Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, sẽ bế mạc và trao giải vào chiều 27/8.

Tố Phương