Khai mạc Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Chiều 25/8, tại phường Sầm Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức khai mạc Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc hội thi.

Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 quy tụ 32 báo cáo viên, tuyên truyền viên đoạt giải nhất, nhì, ba tại các vòng thi khu vực I và II.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi.

Nội dung tập trung làm rõ những điểm mới, những chủ trương, định hướng lớn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời đánh giá năng lực nghiên cứu, kỹ năng truyền đạt, khả năng xử lý tình huống và phương pháp tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nêu rõ: Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu.

Hội thi hai khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vừa qua đã lựa chọn 32 thí sinh là những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc nhất tham dự vòng Chung khảo toàn quốc.

Các thí sinh tại lễ khai mạc Hội thi.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các thí sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin, phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt các phần thi; Ban Tổ chức sát sao với nhiệm vụ đã được phân công; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa hỗ trợ các đoàn về tham dự Hội thi được an toàn và chu đáo nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chào mừng Hội thi.

Phát biểu chào mừng Hội thi, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong bày tỏ vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, báo cáo viên về tham dự Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026; đồng thời khẳng định: Việc Thanh Hóa được Trung ương lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội thi Chung khảo là niềm vinh dự lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nêu bật tiềm năng, lợi thế và những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua.

Đồng chí nêu rõ, tỉnh luôn nhận thức sâu sắc rằng, phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, con người; xây dựng Đảng phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để những chủ trương lớn của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, vai trò của công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng và đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy tặng quà lưu niệm cho tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng hoa cho Ban Tổ chức Hội thi.

Hiện nay, trước bối cảnh thông tin đa chiều, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, những vấn đề mới nảy sinh ngày càng nhanh, báo cáo viên không chỉ là người truyền đạt thông tin, mà còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển; là cầu nối trực tiếp giữa ý Đảng với lòng dân, giữa nghị quyết với cuộc sống, giữa định hướng lớn của Trung ương với hành động cụ thể ở địa phương, đơn vị.

Chính vì vậy, Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 có ý nghĩa rất thiết thực. Đây không đơn thuần là cuộc thi về kỹ năng thuyết trình, mà còn là dịp để khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, phương pháp tuyên truyền và sức lan tỏa của đội ngũ báo cáo viên trong tình hình mới.

Thông qua Hội thi, những cách làm hay, sáng tạo, những phương pháp tuyên truyền hiệu quả sẽ được chia sẻ, nhân rộng; qua đó tiếp tục xây dựng đội ngũ báo cáo viên bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, gần dân, hiểu dân và vận động Nhân dân cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển quê hương, đất nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng hoa cho các thí sinh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; sự tham gia nghiêm túc, tâm huyết, trí tuệ của các đồng chí báo cáo viên và sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Thanh Hóa, Hội thi sẽ thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu sắc và lan tỏa những giá trị tích cực.

Tỉnh Thanh Hóa cũng mong muốn rằng, qua Hội thi lần này, mỗi đại biểu, mỗi báo cáo viên sẽ có thêm những trải nghiệm tốt đẹp về vùng đất và con người Thanh Hóa; để sau khi trở về địa phương, cơ quan, đơn vị, các đồng chí tiếp tục là những “đại sứ” giới thiệu, lan tỏa hình ảnh quê hương Thanh Hóa đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước.

Sau lễ khai mạc, các thí sinh đã chính thức bước vào các phần thi.

Hội thi sẽ bế mạc vào chiều 27/8.

Quốc Hương