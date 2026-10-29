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Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn vận hành, bảo dưỡng tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Trung Sinh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các tổ máy phát điện, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn vừa tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2026 cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa.

Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn vận hành, bảo dưỡng tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các tổ máy phát điện, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn vừa tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2026 cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa.

Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn vận hành, bảo dưỡng tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Lãnh đạo Phân xưởng vận hành và giảng viên nội bộ truyền đạt chương trình, nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2026.

Chương trình tập trung cập nhật kiến thức về công nghệ, hệ thống thiết bị, quy trình vận hành, kỹ năng phân tích, xử lý sự cố và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất; trong đó, chú trọng công tác bảo trì dự phòng, bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra, chẩn đoán tình trạng thiết bị nhằm chủ động phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn, hạn chế sự cố phát sinh trong quá trình vận hành nhà máy.

Thông qua các nội dung đào tạo, cán bộ kỹ thuật, người lao động được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng đánh giá tình trạng thiết bị, khả năng ứng phó với những tình huống phát sinh, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

Bên cạnh đó, công ty cũng cập nhật các phương pháp bảo trì tiên tiến, ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý kỹ thuật và bảo dưỡng thiết bị. Đây là những nội dung thiết thực, góp phần nâng cao năng suất lao động, độ tin cậy của hệ thống thiết bị và hiệu quả hoạt động sản xuất điện.

Trung Sinh (CTV)

Từ khóa:

#Nhà máy Thủy điện Trung Sơn #vận hành #Cán bộ kỹ thuật #Chú trọng #chuyên môn #Thiết bị #Chương trình #bồi dưỡng #Nguồn nhân lực #nâng cao chất lượng

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