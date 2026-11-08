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Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến dự sinh hoạt Chi bộ thôn Đại Hưng

Phan Nga
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/11, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 11 của Chi bộ thôn Đại Hưng, xã Thắng Lợi.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến dự sinh hoạt Chi bộ thôn Đại Hưng

Sáng 8/11, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 11 của Chi bộ thôn Đại Hưng, xã Thắng Lợi.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến dự sinh hoạt Chi bộ thôn Đại Hưng

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến phát biểu tại buổi sinh hoạt định kỳ tháng 11 của Chi bộ thôn Đại Hưng.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ và Nhân dân thôn Đại Hưng đạt được. Đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí cũng đề nghị thôn tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu dân cư sắp tới; đồng thời tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do xã phát động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Phan Nga

Từ khóa:

#Chủ tịch #Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc #MTTQ #Hội nông dân tỉnh #thôn #văn hóa Việt Nam #dự sinh hoạt chi bộ #Vệ sinh môi trường #Phát triển kinh tế #Thắng lợi

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