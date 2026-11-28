Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa: Bứt phá bằng đổi mới, khẳng định vị thế bằng chất lượng

Trước yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sự phát triển của khoa học, công nghệ, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cần đổi mới như thế nào để vừa bứt phá về lộ trình đạt chuẩn mức 2, vừa khẳng định vị thế bằng chất lượng thực chất? Đây là trọng tâm thảo luận tại Hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức 2, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức vào chiều 28/11.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Dự hội nghị, về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng đại diện các vụ, đơn vị chức năng trực thuộc.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và đại diện các Trung tâm chính trị trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Trên lộ trình đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã có những bước bứt phá rõ nét trong năm 2026 khi nâng số chỉ tiêu đạt chuẩn từ 43 lên 53, hiện chỉ còn 6 chỉ tiêu cần tiếp tục hoàn thiện. Để tạo nền tảng cho kết quả này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành hệ thống thể chế đồng bộ, trọng tâm là Đề án xây dựng trường đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng nhân sự. Đến nay, đội ngũ cán bộ, viên chức của trường đã có 8 tiến sĩ, 53 thạc sĩ với tỷ lệ viên chức giữ ngạch giảng viên đạt 78,26%. Đồng thời, nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2, mở rộng thêm 1,1 ha nhằm hoàn thiện không gian đào tạo đồng bộ, hiện đại.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Trong năm 2026, Trường Chính trị tỉnh đã chuyển mạnh mục tiêu đào tạo từ truyền thụ lý thuyết sang phát triển năng lực lãnh đạo và xử lý tình huống thực tế cho cán bộ. Nhờ tổ chức linh hoạt, nhà trường đã mở 100 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 7.600 học viên trong tỉnh, đồng thời duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo cán bộ cho tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Không chỉ bảo đảm quy mô, đội ngũ giảng viên còn đổi mới thực chất từng giờ giảng khi áp dụng mô hình “3 tăng - 3 giảm” nhằm tăng gắn kết, tương tác thảo luận, xử lý tổng kết và giảm độc thoại lý thuyết, kết hợp triển khai hình thức hai giảng viên cùng đứng lớp tại 9 lớp trung cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, nhà trường chủ động xây dựng chương trình bồi dưỡng riêng cho đội ngũ cán bộ cấp xã để đáp ứng kịp thời yêu cầu vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thành Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Trên phương diện điều hành, nhà trường đã áp dụng mô hình quản trị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số với nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm, giảng viên là động lực và hiệu quả phục vụ làm thước đo chất lượng. Nền tảng quản trị đổi mới này đã giúp nhà trường tiếp tục giữ vững vị thế nằm trong nhóm đầu cả nước về nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn với 16 đề tài khoa học các cấp, chuyển giao 3 mô hình thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích nhiều vấn đề đặt ra đối với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trong lộ trình đạt chuẩn mức 2 như nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách địa phương; chuẩn hóa đội ngũ giảng viên cao cấp theo danh mục vị trí việc làm; hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng số...

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, trong bối cảnh Thanh Hóa đang phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng “2 con số” với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trường Chính trị tỉnh phải định vị rõ nét vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ, trung tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách hàng đầu của tỉnh.

Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong giai đoạn mới phải hội tụ 4 "S" gồm: Sắc lý luận - Sâu nghiệp vụ - Sát thực tiễn - Sành công nghệ. PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trước yêu cầu mới về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy theo Quy định số 222-QĐ/TW ngày 6/10/2026 của Ban Bí thư, nhà trường cần sớm trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng về lý luận chính trị và cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ từ trung tâm chính trị xã, phường về Trường Chính trị tỉnh; gắn với việc xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp.

Song song với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo mô hình “đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới” và phát triển năng lực người học.

Phân tích sâu về đặc thù của trường Đảng, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: đối tượng của Trường Chính trị là các cán bộ đã có nền tảng, vốn kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh khiến lối truyền thụ kiến thức sách vở một chiều sớm trở nên lạc hậu. Vì vậy, “đồng kiến tạo tri thức” là xây dựng môi trường sư phạm để lý luận của người thầy kết hợp với vốn sống thực tiễn của người học, qua đó nâng cấp thành tri thức mới, phương pháp tư duy mới và năng lực giải quyết vấn đề thực chất của cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, định hướng sâu sắc của đồng chí Giám đốc Học viện. Tỉnh Thanh Hóa sẽ cụ thể hóa các định hướng này thành nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình rõ ràng, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để nội dung thống nhất tại hội nghị sớm tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của nhà trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ đối với tỉnh và Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trong triển khai những mô hình, phương thức đào tạo mới; chuẩn hóa đội ngũ giảng viên; nâng cao năng lực nghiên cứu, tư vấn chính sách và tháo gỡ những vướng mắc nhằm xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành trường đạt chuẩn mức 2.

Các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Tuyết Hạnh