Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai, bảo đảm an toàn trường học

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngày 9/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa ban hành Văn bản số 6619/SGDĐT-VP về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất trường học.

Theo dự báo, từ ngày 9/11 đến ngày 12/11, khu vực Thanh Hóa khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn trường học.

Trong đó, các đơn vị cần thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, nhiệt độ từ cơ quan khí tượng thủy văn; kịp thời thông tin đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh để chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh phù hợp. Trong những ngày rét đậm, gió lớn, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

Căn cứ điều kiện thời tiết thực tế tại địa phương, nhất là các địa bàn miền núi, các nhà trường chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời gian học hoặc cho học sinh nghỉ học khi xảy ra rét đậm, rét hại cực đoan, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống trường, lớp, đặc biệt là mái tôn, cửa kính, cây xanh và hệ thống điện để kịp thời gia cố, sửa chữa, phòng ngừa nguy cơ gió lốc gây đổ cây, tốc mái, đổ sập công trình. Đối với các điểm trường nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét, nhất là tại khu vực miền núi, cần chủ động di chuyển máy móc, thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu lên vị trí cao hoặc đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Đáng chú ý, các nhà trường phải quán triệt học sinh không tự ý đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, ao hồ, sông suối và những nơi có nguy cơ sạt lở đất khi đến trường cũng như lúc tan học. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và gia đình xây dựng phương án quản lý, đưa đón học sinh an toàn trong những ngày mưa lũ.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, giáo viên kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích do thiên tai; trong đó chú trọng kỹ năng tránh trú khi xảy ra lốc, sét và kỹ năng ứng phó với mưa lũ, ngập lụt.

Linh Hương