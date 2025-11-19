Chủ động phòng chống đói, rét cho đàn trâu bò

Thời tiết trở lạnh, sương mù và mưa phùn rất dễ khiến cho đàn trâu, bò mắc bệnh và bị đói, rét, đặc biệt là ở khu vực miền núi của tỉnh. Để bảo vệ đàn trâu, bò, công tác phòng chống đói, rét đang được người chăn nuôi và các địa phương tập trung triển khai để hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi mùa đông.

Bà Phạm Thị Biên dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi khi trời chuyển lạnh.

Với gia đình Bà Phạm Thị Biên, ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương thì chăn nuôi trâu, bò là nguồn thu nhập chính của gia đình. Kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm cùng với diễn biến thất thường của thời tiết khiến bà Biên phải liên tục theo dõi dự báo thời tiết, chủ động triển khai việc phòng, chống đói rét cho đàn trâu.

Bà Biên cho biết: “Hàng năm, mỗi khi mùa đông đến là gia đình tôi sẽ chủ động căng bạt che chắn, đồng thời dự trữ rơm, cỏ để bổ sung thức ăn cho trâu bò, buổi tối sẽ đốt lửa sưởi ấm cho bàn trâu, bò. Nhờ đó, nhiều năm qua đàn trâu bò luôn sinh trưởng, phát triển tốt, không có tình trạng trâu bò bị chết vì đói rét”.

Người dân trồng cỏ để làm thức ăn dự trữ cho đàn trâu bò trong mùa đông.

Trên cương vị là Trưởng thôn Vân Hòa, xã Ngọc Lặc, Anh Phạm Văn Quân luôn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong thôn cách chăm sóc gia súc mùa đông. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã biết cách cải thiện chuồng trại, dự trữ thức ăn, áp dụng kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi hiệu quả, góp phần bảo vệ nguồn sinh kế chung.

Toàn tỉnh hiện có trên 120.000 con trâu và gần 230.000 con bò.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 120.000 con trâu và gần 230.000 con bò. Để phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong mùa đông, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ cuối mùa thu; chỉ đạo cán bộ thú y trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi khử trùng, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi; tuyên truyền người dân trong những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12 độ C thì không thả mà chủ động đưa gia súc về chuồng nuôi nhốt trong chuồng kín gió, sưởi ấm vào ban đêm; tăng cường chế độ chăm sóc để phòng, chống rét và dịch bệnh.

Người dân căn bạt che chắn gió cho đàn trâu bò trong mùa đông.

Ông Lương Xuân Vũ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Chi cục đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương các xã, phường trong việc bảo đảm thức ăn và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc trong mùa đông. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động đầu tư sửa chữa, xây dựng chuồng trại, đảm bảo đủ ấm, dự trữ đủ thức ăn cho đàn gia súc, tăng cường khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin đầy đủ theo hướng dẫn của cán bộ thú y... nhờ đó đàn gia súc trên địa bàn tỉnh được bảo vệ, tổng đàn có xu hướng phát triển”.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 18/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Do đó người chăn nuôi cần chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn trâu bò; thường xuyên theo dõi tình hình đàn gia súc, kịp thời phát hiện những bệnh mùa đông như bệnh cước chân hay ký sinh trùng trên đàn trâu bò để có biện pháp khoanh vùng dập ổ dịch, tránh lây lan diện rộng.

Tin liên quan: Các huyện miền núi tăng cường phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi Những ngày này, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa, nhiệt độ giảm sâu vào ban đêm và sáng sớm đã gây ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi tại các huyện miền núi. Tuy nhiên, bằng sự chủ động từ sớm, công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm (GSGC) đã được các địa phương quan tâm, triển khai tích cực.

Trịnh Tuấn Anh