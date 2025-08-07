Chơi hết mình chill thả ga với tour 3 đảo Nha Trang cực chất từ Nha Trang Travel

Bạn đang tìm kiếm một hành trình kết hợp khám phá, nghỉ dưỡng và giải trí ở Nha Trang? Vậy hãy đến với tour 3 đảo cực chất từ Nha Trang Travel. Không chỉ đơn thuần là một chuyến du ngoạn trên biển, tour 3 đảo Nha Trang còn mang đến cho bạn trải nghiệm “chill thả ga”, check-in cháy máy và tận hưởng không khí biển đảo tươi mát theo cách riêng biệt mà chỉ Nha Trang Travel mới có thể mang lại.

Tour 3 đảo Nha Trang - Hành trình khám phá thiên đường biển đảo trong 1 ngày

Nha Trang Travel là thương hiệu được quản lý bởi Công ty TNHH Lữ Hành Đại Việt Tourist. Tour 3 đảo Nha Trang 1 ngày đặc biệt được thiết kế dành riêng cho những ai có quỹ thời gian hạn hẹp mà vẫn muốn khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của nơi này. Với lịch trình thông minh, di chuyển nhanh chóng bằng cao tốc, Nha Trang Travel sẽ đưa bạn khám phá nhiều hòn đảo đẹp với một trong 2 lịch trình cực chất:

Lịch trình 1: Tour 3 đảo Deluxe Nha Trang: Bãi Tranh - Làng Chài - Vịnh San Hô

- 8h00 - 8h30: Hướng dẫn viên và xe đón du khách tại khách sạn, các địa điểm ở trung tâm Nha Trang

- 9h00: Tập trung tại bến cảng lên cano đi các đảo

- 9h30: Tham quan Bãi Tranh - một trong những bãi biển đẹp nổi tiếng và đẹp nhất ở Nha Trang. Du khách có thể tham gia đi bộ dưới đáy biển, dù bay, lặn ngắm san hô, phao chuối và motor nước (tự túc).

- 11h30: Tham quan làng Chài và ăn trưa với các loại hải sản ngon.

- 13h00: Ghé đến Vịnh San Hô tham gia chèo thuyền Kayak, check in cùng khung cảnh biển.

- 15h00 - 15h30: Kết thúc tour, đoàn lên cano trở về bến cảng Nha Trang. Tại đây, xe và hướng dẫn viên Nha Trang Travel đưa du khách về điểm đón ban đầu. Kết thúc hành trình tour 3 đảo Nha Trang Deluxe 1 ngày.

Du khách tham gia tour 3 đảo do Nha Trang Travel tổ chức .

Lịch trình 2: Tour 3 đảo Nha Trang Hòn Tằm VIP (Vịnh San Hô - Làng Chài - Resort Hòn Tằm)

- 8h00 - 8h30: Xe và hướng dẫn viên đón du khách tại khách sạn.

- 8h45: Đến bến tàu, quý khách lên cano bắt đầu hành trình khám phá 3 đảo.

- 9h00: Cano đến vịnh San Hô/Bãi Tranh, quý khách có thể tắm biển, tham quan, chơi trò chơi trên biển. Hoặc có thể trải nghiệm lặn ngắm san hô, đi bộ dưới biển (tự túc).

- 12h00: Tham quan Làng Chài và dùng bữa trưa tại nhà hàng.

- 13h00: Tiếp tục dừng chân ở resort Hòn Tằm, tự do tắm bùn, tắm khoáng, thư giãn ở hồ bơi vô cực.

- 15h30: Du khách lên cano về lại bến tàu. Xe và hướng dẫn viên đưa du khách về lại điểm đón ban đầu.

Tham khảo lịch trình đầy đủ hơn: https://nhatrangtravel.vn/tour-3-dao-nha-trang/

Vì sao tour 3 đảo của Nha Trang Travel lại “hot” đến thế?

Tour 3 đảo Nha Trang của Nha Trang Travel luôn nhận được sự quan tâm và chọn đặt của đông đảo khách du lịch. Sở dĩ tour này lại “hot” đến như vậy là vì:

Di chuyển nhanh chóng, trải nghiệm trọn vẹn trong 1 ngày

Toàn bộ hành trình được thiết kế khoa học, thời gian di chuyển bằng cano chỉ từ 10 - 15 phút giữa các đảo, giúp du khách không bị mệt mỏi. Thời gian tham quan được tối ưu để bạn kịp trải nghiệm mà không bị vội vã.

Tour 3 đảo Nha Trang đưa du khách di chuyển bằng cano đời mới hiện đại .

Lịch trình tour linh hoạt, đan xen nhiều địa điểm

Trải nghiệm tour 3 đảo vip Nha Trang du khách được khám phá những hòn đảo xếp hạng đẹp nhất ở Vịnh. Bên cạnh đó, còn có thể thỏa thích tắm biển, tận hưởng bầu không khí trong lành.

Nha Trang Travel còn đan xen nhiều hoạt động và trò chơi hấp dẫn tại các đảo để du khách trải nghiệm như lặn ngắm san hô, dù bay, phao nổi, chèo sup...

Dịch vụ chuyên nghiệp - Hướng dẫn viên siêu dễ thương

Nha Trang Travel gây ấn tượng bởi đội ngũ hướng dẫn viên thân thiện, am hiểu văn hóa địa phương và luôn đồng hành hỗ trợ du khách từ A - Z. Du khách được đưa đón tận nơi bằng xe du lịch đời mới đi kèm đội ngũ tài xế thân thiện và nhiệt tình. Du khách hoàn toàn không cần lo lắng về lịch trình hay các vấn đề phát sinh khi trải nghiệm tour vì mọi thứ đã có Nha Trang Travel lo.

Giá tour tặng kèm nhiều tiện ích siêu hấp dẫn

- Khi đặt tour 3 đảo Nha Trang, du khách được miễn phí:

- Xe đưa đón tận nơi + hướng dẫn viên nhiệt tình.

- Cano cao tốc di chuyển ra đảo.

- Vé tham quan các điểm có trong chương trình.

- 1 bữa trưa tại nhà hàng theo thực đơn hấp dẫn.

- Nước suối đóng chai

- Ghế dù bãi biển

- Tắm bùn tại resort Hòn Tằm (đối với lịch trình 2)

- Bảo hiểm du lịch trọn gói

Tour 3 đảo được thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng

Tour 3 đảo Nha Trang từ Nha Trang Travel phù hợp với:

- Gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi: di chuyển nhanh, an toàn, không quá gấp gáp.

- Cặp đôi, nhóm bạn trẻ: nhiều điểm sống ảo đẹp, trò chơi biển đa dạng.

- Khách du lịch tự túc: dễ dàng đăng ký tour, không cần chuẩn bị gì nhiều.

Dù bạn đi theo kiểu nghỉ dưỡng hay khám phá, tour 3 đảo này đều có thể đáp ứng hoàn hảo

Đặt tour 3 đảo Nha Trang trọn gói từ Nha Trang Travel đơn giản, nhanh chóng

Với lịch trình tour chi tiết, dịch vụ đi kèm đầy đủ và chất lượng xứng tầm, tour 3 đảo Nha Trang của Nha Trang Travel đã trở thành tour “hot” trong hành trình khám phá thành phố biển. Để đặt tour 3 đảo Nha Trang, du khách có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline: 0795.550.777. Ngoài ra, du khách có thể đến trực tiếp địa chỉ của công ty hoặc đặt vé qua các kênh như zalo, gmail, fanpage...

Du khách có thể truy cập trực tiếp website để đặt tour 3 đảo Nha Trang dễ dàng

Nhân viên công ty sẽ tư vấn chi tiết về giá vé cũng các chương trình khuyến mãi (nếu có). Đồng thời sẽ hướng dẫn du khách cách đặt vé đơn giản, nhanh chóng.

Với lịch trình hấp dẫn, dịch vụ chất lượng và mức giá hợp lý, tour 3 đảo Nha Trang từ Nha Trang Travel là lựa chọn hoàn hảo cho mọi du khách muốn “chơi hết mình, chill thả ga” trong một ngày đáng nhớ. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá thiên đường biển đảo và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình du lịch Nha Trang của bạn!

THÔNG TIN LIÊN HỆ NHA TRANG TRAVEL

- Văn phòng 1 : Tầng 3, toà nhà VCN Tower, số 2 Tố Hữu, P. Phước Hải, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

- Văn phòng 2: 24 Nam Thọ 3, Phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Đặt tour: 0795.550.777

- Email: luhanhnhatrang@gmail.com

- Website: https://nhatrangtravel.vn/

NL