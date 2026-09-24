Tập huấn truyền thông XDNTM gắn với phát triển mô hình chăn nuôi

Sáng 24/9, tại thôn Cẩm Ngọc, xã Cẩm Thủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị ra mắt Ban Điều hành mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm; tuyên truyền, tập huấn cho các thành viên mô hình phát triển kinh tế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và xã Cẩm Thủy trao Quyết định thành lập mô hình cho ban điều hành.

Tại hội nghị, sau khi công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Điều hành mô hình, các hộ dân được đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Viện Nông nghiệp tỉnh hướng dẫn các nhóm chuyên đề: Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia; vai trò của MTTQ và ban công tác Mặt trận trong vận động Nhân dân phát triển mô hình; kỹ năng tuyên truyền, nắm bắt tâm tư hộ dân, quảng bá và kết nối sản phẩm.

Đại diện Viện Nông nghiệp tỉnh trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Các hộ dân đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật lựa chọn con giống, bể nuôi, nguồn nước, điều kiện môi trường nuôi ốc nhồi; chăm sóc, sử dụng thức ăn; phòng, chống dịch bệnh; thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm và một số lưu ý trong phát triển mô hình.

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ Mặt trận cơ sở, kiến thức kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi, nâng cao hiệu quả mô hình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân.

Phan Nga