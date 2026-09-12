Chính quyền xã tổ chức livestream tiêu thụ nông sản, quảng bá du lịch

Sáng 12/9, UBND xã Tây Đô tổ chức phiên livestream giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, qua đó hỗ trợ chủ thể mở rộng thị trường, kết nối với người tiêu dùng.

Phiên livestream đầu tiên tập trung giới thiệu 4 sản phẩm tiêu biểu của xã Tây Đô.

Đây là phiên livestream đầu tiên được UBND xã Tây Đô tổ chức, tập trung giới thiệu 4 sản phẩm tiêu biểu gồm: Muối lạc vừng Đô Quan, tinh bột sắn dây, viên bột nghệ và bánh lá răng bừa.

Tại chương trình, thông tin về nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, đặc điểm, cách sử dụng và câu chuyện phía sau từng sản phẩm được giới thiệu trực tiếp đến người xem.

Đặc biệt, các sản phẩm được mở, trải nghiệm và thưởng thức ngay trong chương trình, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin trực quan về hương vị, chất lượng sản phẩm.

Trong đó, sản phẩm Muối lạc vừng Đô Quan do HTX Dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Quang, thôn Tiến Sơn sản xuất, được chế biến từ lạc, vừng, muối tinh và hành phi. Nguyên liệu lạc, vừng được trồng trên vùng bãi bồi Đô Quan ven sông Mã, tạo nên câu chuyện gắn sản phẩm với vùng đất và nông sản địa phương.

Sản phẩm Tinh bột sắn dây và viên bột nghệ do gia đình bà Đặng Thị Hoan, thôn Xuân Giai sản xuất.

Sản phẩm Tinh bột sắn dây và viên bột nghệ do gia đình bà Đặng Thị Hoan, thôn Xuân Giai sản xuất. Các sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu nông sản quen thuộc, qua các công đoạn sơ chế, chế biến, tạo thành sản phẩm tiện dụng, hướng tới nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Sản phẩm Bánh lá răng bừa Trung Thu, ở thôn Vĩnh Long, là món bánh dân dã mang hương vị truyền thống của xứ Thanh. Bánh được làm từ gạo tẻ, thịt heo, hành, tiêu, bột ngọt, muối và gói trong lá dong; sản phẩm được hút chân không để thuận tiện trong bảo quản và sử dụng.

Thông qua phiên livestream, UBND xã Tây Đô mong muốn tạo thêm một kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đồng thời kết nối trực tiếp giữa các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng. Qua đó, từng bước đưa các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng của địa phương đến gần hơn với thị trường, góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản và nâng cao giá trị sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Đô Hà Văn Lương cho biết, mỗi sản phẩm được giới thiệu không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng câu chuyện về nguyên liệu, cách làm và tâm huyết của người sản xuất.

Việc đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các chủ thể tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu sản phẩm quê hương.

Tô Hà