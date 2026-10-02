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Ra mắt Tổ hợp tác, Tổ hội Nông dân khai thác hải sản ven biển xã Tiên Trang

Lan Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2/10, Hội Nông dân xã Tiên Trang tổ chức lễ ra mắt Tổ hợp tác, Tổ hội Nông dân khai thác hải sản ven biển và giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho các hộ tham gia phương án đầu tư khai thác, đánh bắt hải sản ven biển.

Ra mắt Tổ hợp tác, Tổ hội Nông dân khai thác hải sản ven biển xã Tiên Trang

Chiều 2/10, Hội Nông dân xã Tiên Trang tổ chức lễ ra mắt Tổ hợp tác, Tổ hội Nông dân khai thác hải sản ven biển và giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho các hộ tham gia phương án đầu tư khai thác, đánh bắt hải sản ven biển.

Ra mắt Tổ hợp tác, Tổ hội Nông dân khai thác hải sản ven biển xã Tiên Trang

Đại diện Hội Nông dân tỉnh trao nguồn vốn hỗ trợ cho 5 hộ tham gia phương án đầu tư khai thác, đánh bắt hải sản ven biển.

Việc thành lập Tổ hợp tác, Tổ hội Nông dân khai thác hải sản ven biển nhằm tạo điều kiện để các hộ ngư dân liên kết trong sản xuất, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, kỹ thuật, phương tiện khai thác, đánh bắt hải sản và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thông qua hoạt động của Tổ hợp tác, các hộ sẽ được tập huấn về bảo quản hải sản sau khai thác, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ra mắt Tổ hợp tác, Tổ hội Nông dân khai thác hải sản ven biển xã Tiên Trang

Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa trao giấy chứng nhận cho Tổ hợp tác, Tổ hội Nông dân khai thác hải sản ven biển xã Tiên Trang.

Trong chương trình này, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân nguồn vốn 500 triệu đồng cho 5 hộ tham gia phương án đầu tư khai thác đánh bắt hải sản ven biển, mức vay 100 triệu đồng/hộ, thời hạn vay 24 tháng. Nguồn vốn này giúp các hộ có thêm điều kiện đầu tư bè mảng, máy móc, ngư lưới cụ và trang thiết bị, nâng cao năng lực khai thác.

Lan Hương

Từ khóa:

#Ven biển #Hội nông dân #Khai thác hải sản #Hợp tác #Đánh bắt hải sản #Quỹ hỗ trợ nông dân #bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm #IUU #Đầu tư #Phương án

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