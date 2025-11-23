Chính quyền tổng thống Donald Trump chuẩn bị “Kế hoạch B” nếu Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ quyền áp thuế

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khẩn trương xây dựng các phương án dự phòng trong trường hợp Tòa án Tối cao ra phán quyết bất lợi, có thể vô hiệu hóa một trong những quyền hạn thuế quan chủ chốt mà ông Trump đã sử dụng để áp thuế rộng rãi lên hàng hóa toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump đã áp dụng mức thuế quan toàn diện lên hầu hết các đối tác thương mại vào tháng 4/2025 với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Tòa án Tối cao Mỹ có thể đưa ra quyết định nhằm vô hiệu hóa quyền áp thuế của ông Trump. Ảnh: AP

Theo Bloomberg, Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) đã nghiên cứu các lựa chọn thay thế, bao gồm Mục 301 và Mục 122 của Đạo luật Thương mại - những công cụ trao cho tổng thống khả năng đơn phương áp thuế. Mục tiêu được hướng tới là thay thế các mức thuế bị bãi bỏ một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, các phương án thay thế này cũng tiềm ẩn rủi ro do thường chậm hơn hoặc bị giới hạn hơn so với các quyền lực rộng rãi mà ông Trump đã áp dụng cho tới nay. Ngoài ra, phương án đó cũng có thể đối mặt với những thách thức pháp lý mới. Do đó Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ vẫn kỳ vọng sẽ nhận được phán quyết có lợi.

Việc chuẩn bị “phương án B” cũng cho thấy quyết tâm của ông Trump trong việc duy trì chính sách thuế quan, bởi đây là cốt lõi trong chương trình kinh tế của Tổng thống Mỹ. Khi được hỏi về vấn đề này trong ngày 22/11, Nhà Trắng đã thừa nhận về việc đang tìm “những cách mới” để duy trì chính sách thương mại của Tổng thống Trump, nhưng từ chối nêu cụ thể.

Vụ kiện tại Tòa án Tối cao xoay quanh việc Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Ảnh: AP

Vụ kiện tại Tòa án Tối cao xoay quanh việc Tổng thống Trump sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), theo đó ông đã áp thuế đối ứng với hàng nhập khẩu toàn cầu, cũng như thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, Canada và Mexico liên quan đến fentanyl. Theo Tax Foundation, Chính sách thuế của ông Trump hiện tác động đến gần 70% hàng nhập khẩu vào Mỹ. Nếu hầu hết thuế bị vô hiệu theo phán quyết của tòa án, tỷ lệ này sẽ chỉ còn 16%. Các chuyên gia nhận định nếu Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế dựa trên IEEPA, chính quyền có thể phải hoàn trả hơn 88 tỷ USD đã thu. Dù vậy, một số ý kiến lo ngại việc tăng cường sử dụng Mục 232 hoặc kích hoạt các điều khoản hiếm hoi như Mục 338 có thể gây ra những tranh chấp pháp lý mới và làm gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác như châu Âu.

Hiện chưa rõ khi nào phán quyết sẽ được đưa ra, song giới phân tích dự đoán bất kỳ quyết định nào của tòa cũng sẽ tạo ra thêm bất định cho doanh nghiệp cũng như các chính phủ nước ngoài vốn đang theo sát chính sách thuế quan cứng rắn của Washington.

Thanh Vân

Nguồn Bloomberg.