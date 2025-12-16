Chính phủ mới của Séc tuyên thệ nhậm chức, báo hiệu bước ngoặt chính sách đối ngoại

Một chính phủ liên minh mới của Cộng hòa Séc, do tỷ phú theo đường lối dân túy Andrej Babiš lãnh đạo, đã chính thức nhậm chức, mở ra khả năng điều chỉnh mạnh mẽ chính sách đối nội và đối ngoại, trong đó có việc giảm ủng hộ Ukraine và phản đối một số chính sách then chốt của Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel (giữa) và Thủ tướng Andrej Babiš (giữa, bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên chính phủ mới được bổ nhiệm tại Lâu đài Praha, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, ngày 15/12/2025. Ảnh: AP.

Tổng thống Petr Pavel ngày 15/12 đã chủ trì lễ tuyên thệ nội các tại Lâu đài Praha, đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của chính phủ liên minh thân phương Tây do cựu Thủ tướng Petr Fiala đứng đầu - chính quyền từng coi việc hỗ trợ Ukraine là ưu tiên chiến lược và tiếp nhận hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine.

Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm Nội các mới, Tổng thống Pavel nhấn mạnh, Nội các mới được thành lập sau cuộc bầu cử quốc hội tháng 10, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiến pháp và đáp ứng kỳ vọng của công chúng. Tuy nhiên, ông Pavel cảnh báo, chính phủ mới nhậm chức trong thời kỳ nhiều biến động với rủi ro an ninh và áp lực kinh tế gia tăng, đồng thời kêu gọi các Bộ trưởng mới củng cố đoàn kết xã hội, bảo đảm an ninh, thịnh vượng và ổn định cho người dân.

Tổng thống Pavel cũng nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của Séc trong NATO và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời kêu gọi chính phủ mới trở thành đối tác đáng tin cậy của hai tổ chức này.

Về thành phần, Nội các mới là liên minh giữa ba đảng: ANO, SPD (Tự do và Dân chủ Trực tiếp) và Motorists (Người lái xe), nắm giữ đa số 108 ghế trong Hạ viện gồm 200 thành viên. Theo Thỏa thuận liên minh, ngoài vai trò thủ tướng, phong trào ANO nắm giữ 8 chức vụ bộ trưởng quan trọng, bao gồm Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, Đảng Motorists lãnh đạo bốn bộ, trong đó có Bộ Ngoại giao, Đảng SPD chịu trách nhiệm ba bộ, bao gồm Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš theo dõi lễ bổ nhiệm các thành viên chính phủ tại Lâu đài Praha, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, ngày 15/12/2025. Ảnh: AP.

Chính phủ mới cam kết sẽ trình kế hoạch giảm giá điện, hủy bỏ cải cách lương hưu và thay đổi cơ chế tài chính đối với các cơ quan phát thanh, truyền hình công cộng - những đề xuất đang gây tranh cãi khi giới chỉ trích lo ngại nguy cơ gia tăng sự kiểm soát của chính phủ đối với truyền thông.

Sự trở lại của ông Babiš cùng sự tham gia của hai lực lượng lần đầu cầm quyền được nhận định sẽ tạo ra bước ngoặt đáng kể trong định hướng chính sách của Séc, đặc biệt là trong quan hệ với EU và cuộc xung đột tại Ukraine.

Thanh Hằng

Nguồn: AP