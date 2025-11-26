Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất khu vực miền Trung

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung

Nghị quyết nêu rõ: Cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử trên diện rộng sau bão số 12 và bão số 13 với sức gió mạnh “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hoà đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, mưa đặc biệt lớn đã làm cho một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hoà vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua. Thiên tai, bão, mưa lũ đã gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, viễn thông, giao thông, thủy lợi..., nhiều khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, tâm trạng lo lắng của Nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.

Toàn bộ hệ thống chính trị, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, từ sớm, từ xa, sát diễn biến tình hình. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai, mưa lũ từ sớm, từ xa, bám sát diễn biến tình hình. Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời quyết định hỗ trợ 3.515 tỷ đồng cho 08 tỉnh, thành phố để khắc phục cấp bách hậu quả thiên tai; đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát, vất vả của Nhân dân và doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai các biện pháp tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, sinh hoạt của Nhân dân sau bão lũ. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các bộ, ngành đã chỉ đạo, huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên và Nhân dân các địa phương chủ động vào cuộc, hành động kịp thời, góp phần quan trọng bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% và năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai (sau đây gọi tắt là các bộ, cơ quan, địa phương), căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Ưu tiên cao nhất bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, rét

Ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh và các dịch vụ thiết yếu liên quan.

Triển khai công tác khắc phục hậu quả với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bảo đảm nguyên tắc “sáu rõ” trong phân công công việc (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả), “không cầu toàn, không nóng vội và cũng không bỏ lỡ cơ hội”.

Phát huy “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các quỹ, nguồn viện trợ, tài trợ, ủng hộ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm theo phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy”. Bảo đảm công tác cứu trợ, hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh tiêu cực, lãng phí.

Kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả với việc tái cơ cấu lại sản xuất, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực nguy hiểm, chủ động khôi phục hạ tầng, nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng bền vững với thiên tai.

Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở trong tổ chức thực hiện.

Phạm vi, đối tượng, thời gian hỗ trợ

Phạm vi, đối tượng hỗ trợ: Người dân, người lao động, người yếu thế, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ tháng 10, tháng 11 năm 2025, bao gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là các tỉnh, thành phố).

Thời gian hỗ trợ: Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Về an sinh xã hội, nhà ở và ổn định đời sống Nhân dân

1.1. Hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, bằng mọi biện pháp cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch; không để phát sinh dịch bệnh sau lũ; sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực còn ngập sâu, nguy hiểm. Chủ động công bố thông tin về nhu cầu hàng hóa cần được hỗ trợ để việc chi viện, hỗ trợ được thực hiện thiết thực, hiệu quả.

b) Bộ Tài chính tiếp tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ tối đa vận chuyển lương thực, hàng hoá đến các địa phương, các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, lực lượng tại chỗ hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát lương thực đến tận tay người dân tại các vùng bị chia cắt, cô lập.

d) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho các tỉnh Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 99-TB/TW ngày 21 tháng 11 năm 2025.

đ) Khuyến khích các địa phương căn cứ khả năng cân đối dự phòng ngân sách địa phương mình để hỗ trợ các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi hỗ trợ của Nghị quyết này khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13.

1.2. Hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

a) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để tập trung hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các Công điện số 215/CĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2025, Công điện số 225/CĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2025 và Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2025;

b) Chủ động rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác để bố trí, sắp xếp quỹ đất xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

1.3. Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xử lý môi trường ngay sau khi lũ rút với tinh thần “lũ rút đến đâu xử lý ngay đến đó”, huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, sinh viên, ...) hỗ trợ Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá, trường lớp, cơ sở y tế, trụ sở làm việc, nhà xưởng sản xuất để bảo đảm chỗ ở, công tác học tập, khám chữa bệnh, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng, thiết bị sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng sản xuất, hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ.

c) Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, cơ quan liên quan xuất cấp theo thẩm quyền các loại hóa chất, vật tư y tế để xử lý nguồn nước, môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm.

1.4. Bảo đảm an sinh xã hội

Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

a) Thực hiện chi trả gộp 03 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12 năm 2025, tháng 01 và tháng 02 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 12 năm 2025 đối với 04 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

b) Khẩn trương cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm người tham gia bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh kịp thời. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống trong vùng ngập lụt.

2. Về khôi phục hạ tầng thiết yếu, y tế, giáo dục, giao thông

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương khôi phục ngay các cơ sở y tế, giáo dục bị thiệt hại, không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh, học sinh, sinh viên thiếu trường, lớp học, hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp với Bộ Xây dựng tập trung khắc phục nhanh nhất hạ tầng giao thông bị thiệt hại do thiên tai, nhất là những nơi còn bị chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, khắc phục thiệt hại các công trình thủy lợi, hồ đập, đê điều bị sự cố, hư hỏng, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, đảm bảo an toàn công trình và phục vụ sản xuất, hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ;

- Rà soát bổ sung, thay thế vật tư, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai đã hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ vừa qua để sẵn sàng ứng phó với các đợt thiên tai tiếp theo;

- Chỉ đạo hạ thấp mực nước các hồ chứa thủy điện, thủy lợi để đón lũ và dành dung tích hữu ích cắt giảm lũ cho hạ du khi dự báo có mưa lớn;

b) Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty: Điện lực Việt Nam, Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viễn thông MobiFone huy động tối đa lực lượng, vật tư, thiết bị tập trung khôi phục nhanh nhất hệ thống điện, viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Chủ động triển khai các giải pháp theo thẩm quyền nhằm khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường trên địa bàn;

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khôi phục sản xuất nông nghiệp (hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y...), hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ; khôi phục các vùng bị thiệt hại nặng, đặc biệt là các vùng nuôi trồng thủy sản ven biển và các vùng cây công nghiệp;

- Phối hợp với Bộ Công Thương bảo đảm cân đối cung cầu, cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, năng lượng, không để xảy ra tình trạng khan hàng;

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khẩn trương hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục hoạt động, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy hợp đồng, nhất là các hợp đồng với nước ngoài.

b) Bộ Công Thương:

- Chủ trì, làm việc trực tiếp với các tập đoàn, tổng công ty sản xuất vật liệu xây dựng để có phương án điều phối, cung ứng nguồn hàng cho các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng;

- Tăng cường quản lý thị trường, chống găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, tránh việc lợi dụng tình hình thiên tai để trục lợi.

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan:

- Thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất,... cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo cơ quan Thuế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn theo quy định;

- Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng bị ảnh hưởng, bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định.

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng: khẩn trương khắc phục, phục hồi hoạt động tại các điểm giao dịch bị thiệt hại do bão, lũ; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, cho khách hàng bị thiệt hại theo quy định hiện hành; triển khai ngay các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để phục hồi sản xuất, kinh doanh với lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn so với lãi suất cho vay thông thường; giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi thiên tai.

đ) Ngân hàng Chính sách xã hội:

- Sử dụng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước được giao bổ sung tại Nghị quyết số 347/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 347) để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn các địa phương thuộc phạm vi hỗ trợ của Nghị quyết 347 và Nghị quyết này;

- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giảm lãi suất cho vay 2%/năm đối với khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (bao gồm cả tổ chức và cá nhân theo quy định) tại các địa phương thuộc phạm vi hỗ trợ của Nghị quyết này, trừ các địa phương đã được hỗ trợ tại Nghị quyết 347.

Việc giảm lãi suất cho vay áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 01 tháng 10 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 và thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01 tháng 10 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 và bảo đảm trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được giao năm 2025.

e) Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh rà soát, nghiên cứu phương án khoanh nợ, giãn nợ đối với các khoản vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cấp tỉnh; xem xét, hỗ trợ tiếp cận các khoản vay mới để các hợp tác xã có điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh.

4. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương:

a) Khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực ứng phó, chống chịu tại điểm b khoản 4 Mục II Nghị quyết 347.

b) Được phép thực hiện các giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để triển khai các chính sách hỗ trợ tại khoản 5 Mục II Nghị quyết 347.

5. Các tỉnh, thành phố:

a) Ban hành các chính sách cần thiết, phù hợp khả năng theo thẩm quyền và chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương (dự phòng ngân sách địa phương, dự trữ tài chính, nguồn tài chính hợp pháp khác...) để thực hiện các giải pháp, chính sách khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông, khơi thông dòng chảy, sửa chữa hồ đập, công trình thủy lợi trong thời gian sớm nhất.

b) Rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 08 tháng 12 năm 2025.

c) Trên cơ sở mức độ thiệt hại và nhu cầu đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai có tính chất lâu dài, chủ động sử dụng ngân sách địa phương năm 2026 và các năm tiếp theo (Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại của ngân sách địa phương hằng năm...) và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện.

Trường hợp không cân đối được nguồn, khẩn trương rà soát, đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Trong đó, đối với nhu cầu hỗ trợ đầu tư cho cơ sở hạ tầng, báo cáo cụ thể danh mục dự án và mức vốn cần hỗ trợ, ưu tiên các dự án đã ban hành lệnh khẩn cấp để thực hiện hoặc các dự án đã có thủ tục đầu tư.

6. Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, thẩm quyền được giao tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% và năm 2026 từ 10% trở lên, cụ thể như sau:

a) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:

- Tổng hợp tình hình và mức độ thiệt hại và đề xuất hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Xây dựng phương án hỗ trợ trước mắt cũng như lâu dài để thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở bờ sông, bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định;

- Đánh giá ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ đến tăng trưởng GDP Quý IV năm 2025, cả năm 2025 và năm 2026, rà soát các dư địa tăng trưởng còn lại trong thời gian từ nay đến cuối năm để đề xuất giải pháp nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra;

b) Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu các chính sách về bảo hiểm và các chính sách tài chính, tín dụng khác để giảm thiểu rủi ro, phòng, chống, khắc phục thiên tai, bão lũ.

c) Các bộ, cơ quan, địa phương:

- Nắm chắc tình hình thị trường, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường. Thúc đẩy sản xuất, bảo đảm cung ứng đầy đủ nguồn hàng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai quy định về quản lý giá, ổn định giá mặt hàng thiết yếu, nguyên vật liệu cho đời sống của Nhân dân và sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá, thao túng giá;

- Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào, nhất là vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ, thiên tai, tuyệt đối không để xảy ra thiếu lương thực, thực phẩm trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2026;

- Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực bảo đảm cho an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân và đầu tư phát triển. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, khu vực, quốc tế;

- Tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ưu tiên khai thác và tận dụng tối đa các cơ hội từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm, chiến lược và các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký; thúc đẩy đàm phán, ký kết các FTA mới, mở rộng các thị trường mới;

- Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới như bán dẫn, năng lượng sạch, hydrogen...

Khẩn trương tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung quán triệt, khẩn trương tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện cần thiết tại các địa bàn trọng điểm để hỗ trợ địa phương tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá, nghiên cứu nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo sớm đối với thiên tai hiện tại, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ, tích hợp dữ liệu khí tượng thủy văn, địa chất,... lên nền tảng số quốc gia và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dự báo bão, mưa lớn, dòng chảy, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất theo thời gian thực; phối hợp tiếp tục tăng cường năng lực cộng đồng và chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã về phòng chống thiên tai trong tình hình mới.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí tuyên truyền đầy đủ về diễn biến tình hình, các chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kết quả khắc phục của các địa phương, sự vào cuộc của Nhân dân, doanh nghiệp với tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Chính phủ trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động thúc đẩy hợp tác quốc tế, tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ, kịp thời phân bổ nguồn lực và tổ chức các chương trình thăm hỏi, động viên, trao quà, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nhất là các đối tượng yếu thế, đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng.

Theo VGP