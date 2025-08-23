Chia rẽ trong nội bộ đảng đối lập chính của Hàn Quốc

Ngày 22/8, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đã không thể bầu ra lãnh đạo mới, khi không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu bầu để trở thành chủ tịch đảng đối lập chính tại Hàn Quốc.

Bốn ứng cử viên cho cuộc đua giành quyền lãnh đạo của Đảng Quyền lực Quốc dân đối lập chính. (Ảnh: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, 4 ứng cử viên tham gia tranh cử gồm cựu ứng cử viên Tổng thống Kim Moon Soo và ba nghị sỹ Jang Dong Hyeok, Cho Kyoung Tae, Ahn Cheol Soo.

Kết quả vòng 1 cho thấy ông Kim Moon Soo và nghị sỹ Jang Dong Hyeok - một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, có số phiếu bầu cao nhất, qua đó bước vào vòng hai.

Theo kế hoạch, 2 ứng cử viên sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tối 23/8 trước khi bỏ phiếu vòng hai diễn ra trong hai ngày 24-25/8. Chủ tịch mới của đảng sẽ được công bố ngày 26/8.

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh PPP tiếp tục chia sẽ sâu sắc, sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội và cách chức vì ban bố thiết quân luật, đặt ra yêu cầu đối với lãnh đạo mới phải chèo lái đảng chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương năm tới.

Lập trường của các ứng cử viên về việc luận tội ông Yoon Suk Yeol hay không được coi là yếu tố quyết định. Cụ thể, ông Kim Moon Soo và ông Jang Dong Hyeok phản đối việc luận tội, trong khi 2 ứng cử viên bị loại - ông Cho Kyoung Tae và ông Ahn Cheol Soo - lại ủng hộ.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy ông Jang Dong Hyeok đang dẫn đầu với 33% số người ủng hộ, tiếp theo là ông Kim Moon Soo với 30%. Ông Ahn Cheol Soo và ông Cho Kyoung Tae tụt lại khá xa với lần lượt 8% và 7% số phiếu ủng hộ.

Cũng tại đại hội, nghị sỹ Shin Dong Uk, người phát ngôn Kim Min Soo và 2 cựu nghị sỹ Yang Hyang Ja, Kim Jae Won đã được bầu vào Hội đồng Tối cao PPP.

Đại hội này được coi là “phép thử” đối với đảng PPP, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng vẫn dưới 20% trong 7 tuần liên tiếp./.

Theo TTXVN