Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10

Ngày 29/9, Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại các xã: Tân Thành, Các Sơn.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở tại thôn Thành Lãm, xã Tân Thành.

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều qua đến trưa ngày hôm nay, trên địa bàn xã Tân Thành, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Để bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất có thể xảy ra, xã đã sơ tán 28 hộ với 120 nhân khẩu sinh sống trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Hiện tại, trên địa bàn xã có 11 thôn bị cô lập hoàn toàn với 1.781 hộ, 7.677 khẩu.

Trên địa bàn xã Tân Thành có 11 thôn bị cô lập hoàn toàn với 1.781 hộ, 7.677 khẩu.

Tại xã Các Sơn, hiện tại có thôn An Cư bị cô lập hoàn toàn với hơn 280 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả giao thông bị chia cắt.

Thôn An Cư, xã Các Sơn bị cô lập hoàn toàn với hơn 280 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu.

Qua kiểm tra, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã đã chủ động quán triệt, triển khai nội dung chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác sẵn sàng ứng phó với các tình huống, diễn biến phức tạp của bão số 10.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban, quán triệt nắm chắc phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời cập nhật thông tin, xây dựng, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, phương án bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện, bảo đảm vật chất sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ; báo cáo chỉ huy các cấp những tình huống phát sinh, kịp thời xử lý, không để bị động bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Hoàng Lan