Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra điểm sạt lở, công trình thuỷ lợi tại các xã miền núi

Sáng 25/8, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 trên địa bàn các xã: Mường Lát, Quang Chiểu.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đỗ Ngọc Vĩnh cùng đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở tại bản Chiêng Pục, xã Mường Lát.

Cùng tham gia đoàn có đại diện Công an tỉnh; Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) và lãnh đạo các xã Mường Lát, Quang Chiểu.

Điểm sạt lở tại bản Chiêng Pục, xã Mường Lát.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra các điểm sạt lở, có nguy cơ sạt lở tại bản Na Khà, bản Chiêng Pục thuộc xã Mường Lát; công trình thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn thuộc xã Quang Chiểu.

Tại các điểm kiểm tra, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ”; kế hoạch di dời dân ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện và lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đỗ Ngọc Vĩnh cùng đoàn công tác kiểm tra công trình thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn thuộc xã Quang Chiểu.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đỗ Ngọc Vĩnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 của các xã Mường Lát, Quang Chiểu. Đồng thời nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thanh Hóa nên công tác ứng phó cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Các hộ dân ở những vùng nguy cơ về sạt lở đã được di rời đến nơi an toàn.

Chỉ đạo tại hiện trường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các địa phương duy trì nghiêm chế độ thường trực, tuyệt đối không được chủ quan, sẵn sàng các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra, chủ động phương án liên lạc, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Đối với các Đồn Biên phòng trên địa bàn, cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Công tác theo dõi, cập nhật thông tin bão phải được thực hiện thường xuyên. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn và tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống bão, rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán dân.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đỗ Ngọc Vĩnh chủ trì hội nghị trực tuyến với điểm cầu các xã Nhi Sơn, Mường Lý, Quang Chiểu, Pù Nhi, Trung Lý.

Sau khi đi kiểm tra tại các xã Mường Lát, Quang Chiểu, trưa cùng ngày, tại xã Mường Lát, đồng chí Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến với điểm cầu các xã Nhi Sơn, Mường Lý, Quang Chiểu, Pù Nhi, Trung Lý để nắm bắt công tác chuẩn bị ứng phó với bão.

Hoàng Lan