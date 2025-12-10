Thanh Hóa đứng thứ 3 toàn quốc về kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch Chính phủ giao

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Kết quả giải ngân theo kế hoạch Chính phủ giao của tỉnh đang đứng thứ 3 toàn quốc. Tuy nhiên, theo kế hoạch HĐND tỉnh giao, kết quả giải ngân vốn mới chỉ đạt 66,7%, vì vậy, các ngành, đơn vị, địa phương cần nỗ lực, tăng tốc giải ngân bảo đảm tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sáng 10/12, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, năm 2025. Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm cả vốn do cấp xã giao tăng thêm) của tỉnh đến ngày 2/12/2025 đạt 16.692,3 tỷ đồng, bằng 66,7% kế hoạch, cao hơn 668,2 tỷ đồng so với giá trị giải ngân ngày 11/11/2025.

Cũng theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của tỉnh Thanh Hóa đến ngày 30/11/2025 đạt 104,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 3 về tỷ lệ giải ngân trong số 34 tỉnh, thành phố (sau Hà Tĩnh, Ninh Bình).

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ báo cáo kết quả giải ngân vốn tại hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh có 69/223 chủ đầu tư đã giải ngân hết kế hoạch vốn, gồm: Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa và 63 xã, phường.

Có 26/223 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt xấp xỉ kế hoạch gồm: Văn phòng Tỉnh ủy (98%), Sở Dân tộc và Tôn giáo (93%), Tỉnh đoàn Thanh Hóa (94,8%), Trung tâm Xúc tiến Công thương (94,6%) và 22 xã, phường. Có 80/344 dự án do tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Các điểm cầu dự hội nghị.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, mặc dù tỷ lệ giải ngân của cả tỉnh xếp thứ 3 trong số 34 tỉnh, thành phố, song vẫn chưa đạt như kỳ vọng đề ra, tỷ lệ giải ngân chung của cả tỉnh thấp hơn mục tiêu đề ra tại Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là 5,1%. Toàn tỉnh có 66/223 chủ đầu tư giải ngân dưới tỷ lệ giải ngân trung bình của cả tỉnh, gồm: 31 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 35 xã, phường. Đặc biệt, có 18 chủ đầu tư với tổng số vốn còn lại là 5.999 tỷ đồng chưa giải ngân, số vốn này chiếm 72% số vốn còn lại chưa giải ngân toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã thông tin về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng; giải quyết thực trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến báo cáo nội dung liên quan tại hội nghị.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế từ đầu năm 2025 đến ngày 30/11/2025 toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng được 1.506 ha, đạt 62,18%. Về giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, từ ngày 18/11/2025 đến nay đã bổ sung vào thị trường 0,54 triệu m3/năm, nâng tổng công suất sau khi tăng lên 4,36 triệu m3/năm. Dự kiến trong tháng 12/2025 nâng công suất thêm 1,6 triệu m3/năm tại 4 mỏ (mỏ đất tại xã Vân Du, mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Ngọc và 2 mỏ đất tại xã Tượng Lĩnh); đồng thời báo cáo UBND tỉnh chấp thuận thu hồi đất san lấp tại 3 dự án với tổng khối lượng đăng ký là 2,412 triệu m3.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá từ thực tiễn cũng như ý kiến thảo luận của các đơn vị, địa phương về những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua và yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tâp trung khắc phục bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thời gian còn lại của năm 2025 là không nhiều, trong khi số vốn cần giải ngân vẫn còn lớn, do đó, các sở, ngành, địa phương, đơn vị, chủ đầu tư cần tập trung rà soát lại những chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các thông báo kết luận tại các kỳ giao ban trước để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Các tổ công tác của UBND tỉnh tăng cường làm việc, đôn đốc các chủ đầu tư, các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch giải ngân vốn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục bám sát yêu cầu và triển khai hiệu quả Kế hoạch số 210/KH-UBND về Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Các xã, phường tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng, các tổ chức liên quan trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn năm 2025; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 theo kế hoạch. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn. Sở Xây dựng tham mưu xây dựng các tiêu chí thuộc thẩm quyền của tỉnh trong việc lựa chọn nhà thầu thi công bảo đảm năng lực tài chính, tiến độ, chất lượng công trình trong quá trình thi công.

Liên quan đến việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2026, đồng chí lưu ý, khi vốn được phân bổ, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần tập trung triển khai giải ngân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026.

