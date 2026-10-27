Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ngày 27/10, đoàn công tác của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Tân Thành.

Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Tân Thành.

Tân Thành là xã miền núi có 802 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn đạt hơn 3.700 con. Từ ngày 9/10/2026, trên địa bàn thôn Thành Nàng có hiện tượng lợn ốm, chết.

Qua lấy mẫu xét nghiệm và kiểm tra thực địa, cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân gây chết là do virus dịch tả lợn châu Phi. Địa phương đã thành lập các tổ công tác hướng dẫn người dân tiêu hủy và thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 21/10, trên địa bàn xuất hiện thêm 2 ổ dịch tại các thôn Thành Lãm và Luận Khê.

Đến ngày 26/10, bệnh đã phát sinh tại 14 hộ chăn nuôi thuộc 3/7 thôn trên địa bàn xã. Tổng số lợn bị chết và mắc bệnh phải tiêu hủy là 46 con, với tổng trọng lượng hơn 2,1 tấn.

Đoàn công tác của Chi cục Chăn nuôi và Thú y làm việc với UBND xã Tân Thành.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, tại buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND xã Tân Thành tập trung triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch. Trọng tâm là khoanh vùng ổ dịch, tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo an toàn sinh học và không làm ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi của các hộ có dịch và những vùng phụ cận; lập các chốt kiểm soát, tăng cường giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn trên địa bàn... bảo đảm không phát sinh thêm các ổ dịch mới, hướng tới công bố hết dịch trên địa bàn toàn xã trước ngày 30/11/2026.

Đến ngày 26/10, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 14 xã, phường có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, buộc phải tiêu hủy 4.094 con lợn, với trọng lượng 286,799 tấn của 318 hộ chăn nuôi. Cụ thể gồm các xã: Vĩnh Lộc, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng, Luận Thành, Nguyệt Ấn, Thiết Ống, Hiền Kiệt, Giao An, Xuân Lập, Triệu Sơn, Tân Thành, Lương Sơn và phường Bỉm Sơn. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 2 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng, chống bệnh tại các xã, phường trong tỉnh; trọng tâm là 16 xã biên giới và các cửa khẩu.

Lê Hòa