Châu Âu mua 320,7 tỷ USD năng lượng từ Nga

Nga cho biết các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt và các nguồn năng lượng hydrocarbon khác của nước này với tổng trị giá khoảng 320,7 tỷ USD kể từ năm 2022.

Moscow đưa ra số liệu trên trong bối cảnh EU chỉ trích Mỹ nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, cho rằng động thái này giúp Moscow có thêm nguồn thu phục vụ xung đột tại Ukraine.

Trong một phát biểu, ngày 12/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, các nước EU đã mua khoảng 320,7 tỷ USD năng lượng hydrocarbon của Nga kể từ năm 2022 đến nay. Riêng trong năm nay, giá trị nhập khẩu năng lượng Nga của các nước châu Âu đạt khoảng 21,3 tỷ USD.

Ông Novak cho biết Nga vẫn cung cấp năng lượng cho một số thị trường châu Âu bất chấp các biện pháp trừng phạt, trong những lĩnh vực được hưởng ngoại lệ. Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, EU đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế đối với Moscow Tuy nhiên, một số nước thành viên, trong đó có Pháp, vẫn tiếp tục nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. Hungary và Slovakia, những quốc gia không giáp biển, cũng duy trì nhập khẩu dầu Nga qua đường ống theo các cơ chế miễn trừ trừng phạt.

Theo hãng tin AFP, số liệu trên chưa tính lượng năng lượng có nguồn gốc Nga được đưa vào châu Âu sau khi trải qua quá trình chế biến tại các nước thứ ba như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Kể từ năm 2022, các nước này đã tăng nhập khẩu dầu thô Nga, do đó lượng năng lượng có nguồn gốc Nga thực tế đến châu Âu có thể cao hơn số liệu được công bố.

Trước đó, ngày 9/10, EU đã chỉ trích quyết định của Mỹ về việc tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu diesel Nga. Ngày 10/10, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas viết trên mạng xã hội rằng việc đình chỉ trừng phạt đối với dầu diesel Nga sẽ giúp nước này tăng nguồn thu để tiếp tục xung đột. Bà nhấn mạnh đây không phải thời điểm thích hợp để giảm sức ép đối với Moscow và khẳng định châu Âu sẽ không làm như vậy.

Sau phản ứng của EU, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích điều mà ông cho là tiêu chuẩn kép của khối này. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết EU đã chi 250 tỷ USD để mua năng lượng của Nga, đồng thời cáo buộc truyền thông không muốn đề cập đến vấn đề này.

Thuý Hà