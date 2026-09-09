Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tham dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng

Ngày 08/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành công văn số 755-CV/TU về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tham dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Trong thời gian qua, việc tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, những hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt gần đây, nhất là Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị (tổ chức sáng 03/9/2026), tại điểm cầu Tỉnh ủy và không ít điểm cầu các địa phương, đơn vị tiếp diễn và lặp lại tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tập trung, sử dụng điện thoại làm việc riêng, đi lại, ra vào tùy tiện, tụ tập nói chuyện, gây mất trật tự khu vực bên ngoài hội trường, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương, tính nghiêm trang của hội nghị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa của công tác học tập nghị quyết, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bắt buộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Thời gian tham dự hội nghị là thời gian làm việc.

Cán bộ, đảng viên phải tham dự đúng thành phần, đúng giờ, đầy đủ từ khi khai mạc đến khi kết thúc, chấp hành nghiêm chương trình, nội quy và sự điều hành của người chủ trì, không được tự ý vắng mặt, đến muộn, về sớm, cử người dự thay khi chưa được sự đồng ý của chủ trì.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, cán bộ, đảng viên không được sử dụng điện thoại, máy tính bảng, thiết bị điện tử cá nhân trong phòng họp để truy cập mạng xã hội, làm việc riêng, đi lại, nói chuyện, đổi vị trí ngồi.

Chấn chỉnh tác phong, ý thức học tập, trật tự phòng họp. Cán bộ, đảng viên phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu, sổ ghi chép, tập trung theo dõi, ghi chép các nội dung cốt lõi các chuyên đề và các nhiệm vụ liên quan đến địa phương, cơ quan, đơn vị, tiếp thu nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng. Trong thời gian giải lao, khu vực bên ngoài hội trường, trong hội trường phải giữ tác phong nghiêm túc, không làm ảnh hưởng đến trật tự và tính nghiêm trang của hội nghị.

Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ việc tham gia hội nghị. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, chủ trì điểm cầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp theo dõi, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu nghiêm túc, góp phần xây dựng môi trường học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện diễn ra đồng bộ, hiệu quả, khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì việc theo dõi, kiểm tra việc chấp hành tại các điểm cầu, phân công đầu mối theo dõi các điểm cầu để kịp thời chấn chỉnh các trường hợp chấp hành chưa nghiêm, thực hiện điểm danh trước giờ khai mạc và sau thời gian nghỉ giải lao. Chậm nhất 2 ngày làm việc sau mỗi hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, thông báo các trường hợp vi phạm đến cấp ủy, cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để kiểm điểm, xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Kết quả chấp hành là một trong những căn cứ đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân có liên quan.

Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và tham dự hội nghị không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu học tập nghị quyết và đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Duy Đông (tổng hợp)