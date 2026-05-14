Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa cháu bé cấp cứu kịp thời

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa nhận được thư của anh Nguyễn Văn Phi (trú tại xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) cám ơn tinh thần trách nhiệm và hành động nhân văn của cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A.

CSGT Thanh Hóa dẫn đường đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu kịp thời.

Trước đó, vào ngày 7/5, con gái anh Phi là cháu Nguyễn Ngọc Kim Anh, 21 tháng tuổi, xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn nhiều. Sau khi thăm khám tại một phòng khám đa khoa ở phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cháu được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, khối viêm sưng lớn có nguy cơ vỡ, cần chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Trong quá trình lái xe đưa con đi cấp cứu, do không thông thạo địa bàn và tâm lý hoang mang khi con nguy kịch, anh Phi đã nhờ đến sự giúp đỡ của tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã sử dụng phương tiện chuyên dụng dẫn đường, hỗ trợ phân luồng giao thông để xe chở cháu bé di chuyển đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Khi đến nơi, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục hỗ trợ gia đình đưa cháu vào cấp cứu kịp thời.

Nhờ được can thiệp và phẫu thuật đúng thời điểm, sức khoẻ cháu Nguyễn Ngọc Kim Anh đến nay đã ổn định.

Xúc động trước hành động của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, anh Phi đã viết thư cảm ơn gửi tổ công tác.

Quốc Hương