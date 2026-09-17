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Cảnh sát cơ động Thanh Hóa hỗ trợ người dân trong mưa ngập

Thái Thanh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17/9, do mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trên đường thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển an toàn.

Cảnh sát cơ động Thanh Hóa hỗ trợ người dân trong mưa ngập

Sáng 17/9, do mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trên đường thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển an toàn.

Cảnh sát cơ động Thanh Hóa hỗ trợ người dân trong mưa ngập

Theo đó, khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện nhiều người dân đi làm, cùng các cháu nhỏ gặp khó khăn trong việc di chuyển qua những tuyến đường bị ngập. Các cán bộ, chiến sĩ đã chủ động dừng lại, hỗ trợ đưa người dân và các cháu nhỏ qua khu vực ngập, bảo đảm an toàn.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động đã góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn trong điều kiện thời tiết bất lợi; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi người dân cần.

Trong thời tiết mưa lớn, ngập lụt diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống phát sinh.

Thái Thanh (CTV)

Từ khóa:

#Cảnh sát cơ động #người dân #công an tỉnh Thanh Hóa #phường Hạc Thành #kịp thời #Khó khăn #Cán bộ #Mưa lớn #chiến sĩ #Ngập sâu

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