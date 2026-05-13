Cảnh báo mùa rắn sinh sản - nguy cơ rắn độc cắn gia tăng

Thời gian gần đây, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân bị rắn độc cắn phải nhập viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, hiện nay đang bước vào mùa sinh sản của rắn, khiến rắn thường xuyên xuất hiện tại khu dân cư, vườn tược, đồng ruộng, khu vực nhiều cây cối và ao hồ. Đây cũng là thời điểm nguy cơ rắn cắn gia tăng.

Số ca cấp cứu do bị rắn độc cắn có dấu hiệu gia tăng.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhi bị rắn độc cắn trong quá trình ngủ. Tuy nhiên do bị rắn cắn về đêm không được phát hiện kịp thời, mãi đến khi bệnh nhi có các biểu hiện như: sụp mi, đau họng, nuốt khó, sau đó tiến triển nặng, nôn nhiều, đau bụng, khó thở và liệt cơ, người nhà mới đưa trẻ đến bệnh viện. Bệnh nhân sau đó được chẩn đoán bị rắn độc cắn, được cấp cứu, hồi sức tích cực qua cơn nguy kịch và có tiến triển. Tuy nhiên, do bệnh nhân được phát hiện muộn, có nhiều tổn thương nên cần điều trị lâu dài.

Thạc sĩ, Bác sĩ Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Nhiều bệnh nhân đến viện muộn hoặc sơ cứu không đúng cách khiến tình trạng nhiễm độc nặng hơn, làm tăng nguy cơ biến chứng. Khi phát hiện bị rắn cắn, nhiều người dân vẫn áp dụng các biện pháp truyền miệng như rạch vết thương, hút nọc độc, đắp lá thuốc, bó ga - rô. Đây đều là những cách làm nguy hiểm.

“Khi bị rắn cắn, tuyệt đối không đắp lá, không băng ca-rô mà cần vệ sinh vết thương, băng ép tại chỗ và mau chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế điều trị”, Bác sĩ Hưng lưu ý.

Bệnh nhi bị rắn độc cắn nhập viện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

2 tuần trở lại đây, số ca nhập viện do bị rắn độc cắn tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cũng có dấu hiệu gia tăng. Đáng lo ngại, có trường hợp nhập viện với vùng chi bị tổn thương nặng do ga - rô quá chặt và lâu khiến nọc độc tập trung phá hủy mô tại 1 vùng, gây hoại tử chi .

Bác sĩ CKII Ngô Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết: “Rắn độc cắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh, tim mạch, rối loạn đông máu, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Đáng ngại là nhiều trường hợp khi bị rắn cắn đã sơ cứu sai cách khiến tình trạng tổn thương nặng hơn và làm chậm quá trình được cấp cứu, điều trị. Có những bệnh nhân nhập viện với vùng tổn thương bị sưng nề, hoại tử nặng do sơ cứu sai cách. Việc rạch vết thương hay hút nọc độc cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và khiến độc tố lan nhanh hơn.”

Nhiều bệnh nhân bị biến chứng, tổn thương nặng do đến viện muộn và sơ cứu sai cách.

Các bác sĩ nhấn mạnh, điều quan trọng nhất khi bị rắn cắn là giữ bình tĩnh, hạn chế vận động để làm chậm quá trình nọc độc lan truyền trong cơ thể, vệ sinh vùng bị rắn cắn và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu có thể, người dân nên ghi nhớ đặc điểm con rắn hoặc chụp ảnh từ khoảng cách an toàn để hỗ trợ bác sĩ nhận diện loại rắn.

Từ khoảng tháng 4 đến tháng 11 hằng năm là thời điểm rắn bước vào mùa sinh sản. Trong giai đoạn này, rắn thường hoạt động mạnh hơn, dễ xuất hiện tại khu dân cư, vườn nhà, đồng ruộng và những nơi ẩm thấp. Đây cũng là thời điểm nguy cơ rắn cắn gia tăng nếu người dân chủ quan trong sinh hoạt và lao động.

Để hạn chế nguy cơ bị rắn cắn, người dân cần giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, phát quang bụi rậm quanh nhà; mang ủng, găng tay khi làm việc ngoài đồng, vườn hoặc khu vực có nguy cơ; cẩn trọng khi đi lại vào ban đêm hoặc khu vực ẩm thấp; kiểm tra kỹ giày dép, chăn màn trước khi sử dụng.

Rắn cắn là tai nạn nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể giảm thiểu biến chứng nếu được xử trí đúng cách và đưa đến bệnh viện kịp thời.

Thuỳ Dung