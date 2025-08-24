Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa, tập trung vào ngày 25/8

Từ chiều nay (24/8) đến sáng 26/8, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa to tập trung vào ngày và đêm 25/8.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ nối với tâm bão số 5 kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ chiều nay (24/8) đến sáng 26/8, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa ở khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 350mm. Khu vực vùng núi phía Bắc, Tây Bắc phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm.

Mưa to tập trung vào ngày và đêm 25/8 và cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/6h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết lượng mưa các khu vực trên địa bàn tỉnh:

Vùng núi phía Bắc, Tây Bắc bao gồm các điểm dự báo: Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân): Từ chiều 24/8 đến sáng 26/8, lượng mưa từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm.

Vùng núi phía Tây, Tây Nam bao gồm các điểm dự báo: Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lam Sơn, Như Xuân, Như Thanh: Từ chiều 24/8 đến sáng 26/8, lượng mưa từ 150 - 300mm, có nơi trên 350mm.

Đồng bằng ven biển bao gồm các điểm dự báo: Vĩnh Lộc, Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành, Sầm Sơn: Từ chiều 24/8 đến sáng 26/8, lượng mưa từ 150 - 300mm, có nơi trên 350mm.

Cảnh báo từ chiều 26 đến sáng 27/8, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

