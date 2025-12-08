Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, gây thời tiết nguy hiểm trên biển

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 08/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 08h00 ngày 08/12/2025. Ảnh: nchmf

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15–20 km/h, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trên nhiều khu vực Biển Đông. Dự báo trong 48–72 giờ tới, hình thái này tiếp tục suy yếu dần nhưng vẫn gây thời tiết nguy hiểm trên biển.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới):

01 giờ ngày 9/12: Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15–20 km/h;Vị trí tâm ở 11,2 độ Vĩ Bắc – 117,8 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông. Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm: từ 10,0–12,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).

01 giờ ngày 10/12: Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h; Vị trí tâm ở 9,8 độ Vĩ Bắc – 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, ách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Nam Tây Nam. Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8.Vùng nguy hiểm: từ 8,5–12,5 độ Vĩ Bắc, từ 112,0–119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 đối với vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (gồm đặc khu Trường Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Trên biển: Từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2,0–4,0 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

LP