Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ chuyển rét từ ngày mai

Khu vực Hà Nội đêm 12 và ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 13/12, trời chuyển rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C.

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới Hà Nội từ ngày 13/12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/12, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo sáng 13/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2,0-4,0m, biển động.

Đặc biệt, từ trưa và chiều 13/12, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao 2,0-4,0m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng cao 4,0-6,0m.

Chiều tối 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2,0-4,0m.

Tất cả tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 12/12 - hết ngày 13/12, Đông Bắc Bộ, phía Tây Phú Thọ, phía Đông Sơn La, phía Đông Lào Cai có mưa vừa - mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ >120mm.

Khu vực Hà Nội, đêm 12 và ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C.

Khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ ngày 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du 13-14/12 có rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Chiều và đêm 13/12 khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to >100mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn >100mm/3 giờ, trong dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ 14/12, mưa lớn giảm dần ở các khu vực trên. Ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp. Lũ quét, sạt lở đất tại sườn dốc, lưu vực suối nhỏ. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong dông.

