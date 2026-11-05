Canada công bố ngân sách mới nhằm giảm phụ thuộc kinh tế vào Mỹ

Ngày 5/11, Canada công bố kế hoạch ngân sách mới, tập trung thúc đẩy thương mại trong nước, đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại và đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược. Động thái này nhằm tăng cường khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế Canada trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ còn nhiều bất ổn.

Kế hoạch được xây dựng với mục tiêu điều chỉnh mô hình tăng trưởng, giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ và mở rộng các quan hệ thương mại với đối tác quốc tế.

Thủ tướng Mark Carney nhiều lần nhận định quan hệ kinh tế giữa Canada và Mỹ đã thay đổi căn bản, đồng thời cho rằng hai nước khó có thể quay trở lại trạng thái thương mại không có thuế quan như trước khi Tổng thống Donald Trump triển khai các biện pháp thuế nhập khẩu.

Bộ trưởng Tài chính Francois-Philippe Champagne, người trình bày ngân sách trước Quốc hội Canada, cho biết trọng tâm của kế hoạch là thúc đẩy hoạt động thương mại nội địa và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Ông nhấn mạnh Canada cần tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài, qua đó củng cố tính độc lập và sức mạnh của nền kinh tế.

Các biện pháp thuế quan của Mỹ đã gây sức ép đối với kinh tế Canada, đặc biệt là những ngành có quan hệ sản xuất và thương mại chặt chẽ với thị trường Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng chính sách thương mại của Washington đang xuất hiện những yếu tố khó dự đoán mới sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một số nghị sĩ Dân chủ đã bày tỏ mong muốn chấm dứt các mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Canada và cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, Bộ trưởng phụ trách thương mại Mỹ của Canada Dominic LeBlanc lưu ý các cuộc đàm phán về thuế quan vẫn sẽ được tiến hành với chính quyền Tổng thống Donald Trump, thay vì Quốc hội Mỹ.

Về đầu tư, ngân sách dự kiến dành nguồn lực cho các dự án quy mô lớn nhằm củng cố năng lực kinh tế quốc gia, trong đó có hạ tầng năng lượng và khai thác khoáng sản thiết yếu. Chính phủ cũng dự kiến hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng từ các biện pháp thuế quan của Mỹ trong những ngành như ô tô và thép.

Bên cạnh các khoản đầu tư, vấn đề thâm hụt ngân sách được dự báo sẽ là nội dung tranh luận tại Quốc hội. Tuy nhiên, mức thâm hụt dự kiến thấp hơn con số 78,3 tỷ CAD (56,3 tỷ USD) được đưa ra trong ngân sách đầu tiên của ông Carney năm ngoái.

Lê Hà.