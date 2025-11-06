Cần có giải pháp bền vững sau sự cố tràn đê ở Xuân Tín

Xã Xuân Tín là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10. Mưa lớn kéo dài làm nước sông Cầu Chày dâng cao, gây tràn đê, ngập úng diện rộng, hàng trăm ha hoa màu và gần 1.000 hộ dân bị đe dọa. Khi nước rút, tình trạng xói lở, sạt mái đê tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi có giải pháp xử lý căn cơ, lâu dài.

Đê bao hữu Quảng Phú (xã Xuân Tín) bị nước tràn qua mặt đê gây xói lở sâu mái đê phía đồng và lồng vào trong bê tông mặt đê tạo thành hàm ếch.

Xã Xuân Tín có 21,4km đê sông Chu và sông Cầu Chày. Đợt mưa lũ từ ngày 29/9 đến 1/10/2025 khiến mực nước sông Cầu Chày dâng cao từ 50 - 80cm so với mặt đê hiện trạng. Áp lực nước lớn gây tràn đê, xói mòn và sạt lở khoảng 1,5km thân đê, nhiều điểm bị khoét sâu vào gần khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hàng nghìn nhân khẩu sinh sống phía trong đê.

Trên tuyến đê hữu sông Cầu Chày đoạn từ K0+400 đến K4+100 (đặc biệt từ K2+790 đến K2+850) nước tràn qua mặt đê gây xói mái phía đồng nhiều đoạn dài từ 50 - 200m, một số vị trí bị khoét sâu tạo hàm ếch, phá vỡ kết cấu bê tông, khiến công trình không còn đảm bảo an toàn. Đoạn đường dẫn lên đê khoảng 100m bị hư hỏng, rãnh thoát nước bị bồi lấp, dòng chảy tắc nghẽn. Tình trạng tương tự xảy ra tại tuyến đê bao hữu Quảng Phú, đoạn từ K0 đến K4+200, dài gần 1km.

Ông Đoàn Phú Cường ở thôn Phủ Lịch kể lại: "Chiều 29/9, nước dâng rất nhanh, chỉ trong vài chục phút đã tràn qua mặt đê. Cả xã đã huy động toàn lực lượng, vừa di dân vừa đắp đất, chèn bao tải chống tràn. Đến nay, tình trạng xói lở đã được khắc phục tạm thời, nhưng về lâu dài bà con mong muốn tỉnh sớm có kế hoạch đầu tư kiên cố tuyến đê để yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống".

Được biết, ngày 10/10/2025, UBND xã Xuân Tín đã có Báo cáo số 203/BC-UBND gửi các sở: Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính đề nghị xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh sớm bố trí nguồn lực xử lý khẩn cấp các tuyến đê bị ảnh hưởng. Báo cáo nêu rõ 3 vị trí cần được ưu tiên khắc phục gồm: Tuyến đê hữu sông Cầu Chày đoạn từ K0+400 đến K4+100, đề xuất mở rộng, nâng cao mặt đê, đắp áp trúc mái, đổ bê tông M250, làm tường chắn phía đồng giữ mái taluy, sửa chữa đường, rãnh thoát nước, mở rộng nút giao lên đê dài khoảng 100m. Tuyến đê bao tả Quảng Phú đoạn từ K0 đến K7+100 dài khoảng 250m, kè lát mái đê phía đồng bằng cấu kiện bê tông cốt thép M250, dưới lót đá dăm và vải lọc kỹ thuật, gia cố chân kè bằng đá hộc, bổ sung tường bê tông tại vị trí xung yếu. Đê bao hữu Quảng Phú đoạn từ K0 đến K4+200 và mái hạ lưu cầu Núc tổng chiều dài khoảng 980m, lát mái đê bằng bê tông M250, khung dầm đỉnh, dầm chân, gia cố chân kè bằng đá hộc, bố trí hàng cọc tiêu bê tông cách 3 - 5m tại đoạn hạ lưu để bảo vệ công trình.

Các giải pháp kỹ thuật được đánh giá khả thi, tận dụng hiện trạng, hạn chế giải phóng mặt bằng và phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Sự cố tràn đê ở Xuân Tín là lời cảnh báo về thực trạng tuyến đê cần sớm được đầu tư nâng cấp, gia cố. Việc này không chỉ khắc phục hậu quả sau bão số 10, mà còn là nhiệm vụ cấp thiết để bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định sản xuất lâu dài của địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đạt