Cận cảnh màn nước rút ngoạn mục giúp Phạm Thị Vân và đồng đội làm nên lịch sử

Tối 14/12, Phạm Thị Vân một lần nữa cùng các đồng đội đi vào lịch sử Bơi Việt Nam khi lần đầu tiên giành huy chương ở nội dung 4x200m bơi tự do tiếp sức nữ.

Những năm qua, tiếp sức luôn là những nội dung được đánh giá là “xa vời” với Bơi Việt Nam khi để có được thành tích cao ở những nội dung này đòi hỏi cần có sự tập hợp của nhiều VĐV xuất sắc cùng thi đấu ở một thế hệ.

Ở nội dung thi hôm nay, Bơi Việt Nam xuất phát với 4 VĐV gồm: Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân và Nguyễn Thuý Hiền.

Ở 2 lượt bơi đầu tiên, Khả Nhi và Mỹ Tiên dù rất cố gắng nhưng bắt đầu có phần bị tụt lại so với Singapore, Thái Lan và Philippines.

Sự tập trung của Phạm Thị Vân trước khi bắt đầu lượt bơi của mình.

Đến lượt bơi thứ 3, Phạm Thị Vân khởi đầu khá tốt khi có những thời điểm bám đuổi sát thậm chí vượt lên vị trí thứ 3.

Tuy nhiên, ở đoạn bứt tốc cuối, cô gái quê Thanh có đôi chút hụt hơi và bị tụt lại ở vị trí thứ 4.

Niềm hy vọng còn lại được dồn cho Nguyễn Thuý Hiền - thần đồng 16 tuổi với khả năng bứt tốc ngoạn mục.

Cuộc đua nghẹt thở từng giây khi Thuý Hiền nhanh chóng vượt lên ở những mét bơi đầu tiên, sau đó lại có thời điểm tụt lại phía sau.

Võ Thị Mỹ Tiên (áo đỏ) trong một khoảnh khắc ăn mừng khi Thuý Hiền dần vượt lên ở những mét cuối.

Thuý Hiền đền đáp sự kỳ vọng của người hâm mộ bằng cú bứt tốc ngoạn mục, về đích ở thời gian 8 phút 14 giây 22, mang về HCĐ đầu tiên trong lịch sử cho Bơi Việt Nam ở nội dung 4x200m tiếp sức bơi tự do nữ.

Phạm Thị Vân và các đồng đội trên bục nhận huy chương đồng.

Đây đã là tấm huy chương đồng thứ 2 mà Phạm Thị Vân giành được tại SEA Games năm nay - kỳ SEA Games đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp VĐV xứ Thanh giành huy chương.

Ngay sau đó, Hưng Nguyên - Jeremie Lương - Nguyễn Quốc - Việt Tường cũng đã rất xuất sắc giành thêm HCB nội dung 4x100m tự do tiếp sức nam với thành tích 3 phút 20 giây 01.

Kết thúc ngày thi đấu 14/12, Bơi Việt Nam xuất sắc mang về thêm 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Tấm Huy chương vàng thuộc về “hoàng tử ếch” Thanh Bảo.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)