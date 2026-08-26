Cán bộ xã vừa làm vừa học, đáp ứng chuyển đổi số

Trong bối cảnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến ngày càng trở thành yêu cầu thường xuyên, cán bộ cấp xã phải vừa làm vừa học để thích ứng, sử dụng hiệu quả các phần mềm, nền tảng mới, xử lý dịch vụ công và khắc phục tình trạng thiếu nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực vận hành số của chính quyền cơ sở, đưa chính quyền số đến gần với người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thọ Xuân hướng dẫn người dân khi đến làm việc.

Sau sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với quy mô dân số đông, khối lượng hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thọ Xuân cũng tăng cao, kéo theo áp lực lớn trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết 2.651 hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân; trong đó 1.136 hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.515 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến một phần. Để đạt được kết quả trên, cùng với việc tiếp tục đầu tư, mở rộng hạ tầng số, các nền tảng và ứng dụng số còn có sự chủ động, nỗ lực vừa học, vừa làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thọ Xuân, Mai Thị Mùi cho biết: “Để bắt kịp yêu cầu chuyển đổi số (CĐS), đội ngũ cán bộ luôn phải chủ động tự học, tự rèn kỹ năng ngay trong quá trình làm việc. Cùng với đó, cán bộ, công chức địa phương cũng phải tranh thủ thêm thời gian để nghiên cứu, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau để làm quen và thành thạo sử dụng các phần mềm mới phục vụ công việc ngày càng hiệu quả”.

Từ thực tế cho thấy, để nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn, giải quyết TTHC và phục vụ người dân, UBND xã Thọ Xuân đã chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trọng tâm là bồi dưỡng các nội dung về kiến thức nền tảng số, công nghệ số và nội dung “Bình dân học vụ số”; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, chữ ký số chuyên dùng công vụ. Qua đó, từng bước hình thành lực lượng nòng cốt có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng các tiện ích số, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu.

Ở khu vực miền núi, việc tiếp cận và làm chủ công nghệ số cũng chính là một trong những khó khăn đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Từ thực tiễn đó, nhằm góp phần rút ngắn, nâng cao hiệu quả quy trình giải quyết TTHC và thực thi công vụ, nhiều xã đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và CĐS cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở. Nổi bật, tại xã Na Mèo, UBND xã đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Ứng dụng AI trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan”. Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu những khái niệm cơ bản về AI, trí tuệ nhân tạo tạo sinh; hướng dẫn cách cài đặt phần mềm AI trên điện thoại thông minh, máy tính, qua đó tìm hiểu tính năng, cách vận hành và khả năng ứng dụng của 3 công cụ AI phổ biến: ChatGPT, Google Gemini và Google NotebookLM. Qua buổi tập huấn, các học viên đã hiểu rõ hơn cách sử dụng, ưu thế của từng công cụ, đồng thời được trang bị các nguyên tắc khi sử dụng AI trong công việc.

CĐS ở cấp cơ sở là yêu cầu tất yếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mới. Tuy vậy, để quá trình này thực sự phát huy hiệu quả, rất cần sự đồng hành của các cấp, ngành trong đào tạo, hỗ trợ nhân lực, đầu tư hạ tầng theo hướng đồng bộ, thông suốt. Có như vậy, việc CĐS mới đi vào thực chất, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Bài và ảnh: Lê Phượng