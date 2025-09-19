Cán bộ giáo dục cấp xã: Nỗ lực thích nghi với nhiệm vụ mới

Phòng Văn hóa - Xã hội của nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh hiện nay đang thiếu hoặc không có cán bộ chuyên môn về giáo dục khiến công tác quản lý về tổng thể bước đầu gặp phải những khó khăn nhất định. Để khắc phục, cán bộ phụ trách giáo dục tại các địa phương đang “vừa học vừa làm”, nỗ lực bắt nhịp yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Chị Phạm Thủy Ngân, công chức phụ trách giáo dục, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cẩm Tú tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chị Phạm Thủy Ngân, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cẩm Tú từng tốt nghiệp cử nhân Quản lý văn hóa, hiện được giao phụ trách giáo dục. Chị Ngân chia sẻ: “Mọi thứ đối với tôi đều rất mới mẻ, do đó, bản thân tôi phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều, vừa làm vừa học hỏi với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ. Ngoài ra, để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn được giao tôi còn phải nghiên cứu tài liệu, văn bản và học tập kinh nghiệm từ cán bộ ở các xã khác. Đặc biệt, Cẩm Tú là xã miền núi nên vẫn còn những “vùng lõm” về giáo dục, nhiều học sinh dân tộc thiểu số, đòi hỏi người phụ trách phải nắm chắc chính sách để tham mưu phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, học sinh. Khó nhất với tôi trước mắt là công tác triển khai các chính sách, nghị quyết về giáo dục, do đó, tôi đang phải tự học, tự nghiên cứu thêm”.

Ông Phùng Thế Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cẩm Tú, cho biết: “Để giúp cán bộ chuyên môn sớm bắt nhịp với nhiệm vụ được giao, UBND xã đã cử cán bộ biệt phái để hỗ trợ thực hiện công tác quản lý giáo dục. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cũng đã phân công cán bộ hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn nghiệp vụ và xây dựng quy trình giải quyết công việc đúng quy định nhằm đảm bảo cán bộ phụ trách quản lý Nhà nước về giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao”.

Tại xã miền núi Văn Phú hiện có 2 trường mầm non với 5 điểm trường; 1 trường tiểu học với 3 điểm trường; 1 trường TH&THCS với 1 điểm chính và 1 điểm trường lẻ; trường THCS hiện chưa có trường học do trường đã bị bão Yagi cuốn trôi năm 2024, hiện phải học nhờ ở trường tiểu học.

Ông Vũ Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Văn Phú, cho biết: “Hiện nay Phòng Văn hóa - Xã hội xã có 4 công chức, trong đó có 1 công chức tốt nghiệp sư phạm nhưng nhiều năm qua lại phụ trách mảng văn phòng thống kê của xã Tam Văn cũ, do đó, xã không có cán bộ chuyên môn về giáo dục. Việc không có cán bộ chuyên môn khiến công tác quản lý giáo dục tổng thể bước đầu gặp khó khăn. Trong khi đó, chức năng nhiệm vụ của chính quyền cấp xã rất rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực và trên thực tế không đủ nhân lực để bố trí cán bộ chuyên phụ trách giáo dục. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức của xã đang phải bám sát văn bản hướng dẫn nỗ lực “vừa học vừa làm”, phát huy trách nhiệm, nâng cao năng lực bản thân đáp ứng yêu cầu công việc mới. Chuyên môn giáo dục đã có Sở GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo các nhà trường. Đối với công tác quản lý Nhà nước về giáo dục ở địa phương, xã đã chỉ đạo cán bộ, chuyên viên bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai các đầu việc”.

Trước khi được giao phụ trách giáo dục, chị Nguyễn Thị Mừng, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vạn Lộc đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực chính sách. Để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, chị Mừng chia sẻ: “Trong thời gian đầu nhận nhiệm vụ, tôi phải làm việc cả thứ 7, chủ nhật, thậm chí đem việc về nhà làm đêm. Tôi cũng tích cực nghiên cứu các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành mình quản lý. Hiện nay, tuy đã bắt nhịp được với công việc, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, phải tiếp tục học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bởi không chỉ làm chuyên môn về giáo dục, tôi còn phải đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nữa”.

Thực tế, khi cán bộ quản lý giáo dục ở cấp xã không có chuyên môn giáo dục thì công tác tham mưu sẽ có nhiều hạn chế. Việc chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá cũng như tổ chức các hội thi, phong trào, hoạt động chuyên môn tại địa phương... cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, mỗi cán bộ, công chức phụ trách giáo dục cấp xã, phường cần nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn là Sở GD&ĐT để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ GD&ĐT.

Bài và ảnh: Linh Hương