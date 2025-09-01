Cấm một số tuyến đường phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tối 2/9

Thực hiện phương án bảo đảm trật tự ATGT phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường.

Tuyến đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành. (Ảnh: Quang Trung)

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức vào 20h00 ngày 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh thông báo, bắt đầu từ 18h00 ngày 2/9 đến khi kết thúc chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa, người dân không di chuyển phương tiện vào các tuyến đường, đoạn đường cấm sau:

1. Đường Phan Chu Trinh: Bắt đầu từ Nhà hàng Dạ Lan đến Ga Thanh Hóa. 2. Đường Dương Đình Nghệ: Từ điểm ngã ba giao giữa Đại lộ Lê Lợi với đường Dương Đình Nghệ (gầm cầu vượt Phú Sơn) đến điểm ngã ba giao giữa đường Dương Đình Nghệ với đường Hậu Thành (phía trước khách sạn Phù Đổng). 3. Đường Hạc Thành: Từ điểm giao giữa đường Phạm Văn Hinh với đường Hạc Thành đến vị trí Cửa Hậu (đối diện khách sạn Lan Anh). 4. Đường Triệu Quốc Đạt: Từ điểm ngã ba giao giữa đường Hàng Đồng với đường Triệu Quốc Đạt đến đường Dương Đình Nghệ. 5. Đường Hậu Thành (phía sau sân khấu Quảng Trường Lam Sơn).

Quốc Hương