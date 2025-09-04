Cải thiện năng lực của các HTX nông nghiệp

Những năm gần đây, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng tập trung vào việc tổ chức và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập cho thành viên. Tuy nhiên, để các HTX nông nghiệp phát huy sức mạnh là đơn vị chủ lực, góp phần phát triển kinh tế nông thôn thì vấn đề nâng cao năng lực toàn diện cho các HTX chính là bài toán khó, cần chung tay tìm lời giải.

Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của HTX dịch vụ nông nghiệp Cả Tổ, phường Nguyệt Viên.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.373 HTX, trong đó có 870 HTX nông nghiệp. Qua khảo sát thực tế cho thấy, nhiều HTX đã quan tâm phát triển thêm thành viên và huy động thêm vốn góp đầu tư nâng cao năng lực, phát triển kinh doanh, làm tốt các khâu dịch vụ, như: xây dựng và cải tạo nhà lưới, nhà thủy canh, đầu tư máy gặt đập liên hợp, máy làm đất, máy cấy, nâng cấp trạm bơm nước, tu sửa và làm mới kênh mương nội đồng. Đồng thời, phát triển thêm các khâu dịch vụ nông nghiệp, sản xuất rau an toàn, cung ứng vật tư nông nghiệp, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, các HTX tiếp tục duy trì và ký kết với doanh nghiệp thu mua bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tiếp cận công nghệ số... góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thăm HTX dịch vụ nông nghiệp Cả Tổ, phường Nguyệt Viên, chúng tôi mới thấy tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức cũng như coi tri thức là “chìa khóa” mở cánh cửa thành công của HTX trong phát triển kinh tế cho các thành viên. Được thành lập năm 2016, đã lựa chọn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm nền tảng để phát triển. Theo đó, song song với việc tích tụ đất để phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, HTX đã chủ động liên kết học tập, nâng cao trình độ sản xuất, từ đó chuyển tải, tập huấn cho thành viên. Chị Lê Thị Hồng Duyên, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Cả Tổ, cho biết: “Ngoài nâng cao trình độ sản xuất, HTX còn chủ động tìm hiểu, tham khảo về những mô hình sản xuất hiệu quả để thử nghiệm, ứng dụng vào thực tế. Theo đó, chúng tôi nhận thấy việc phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, kết hợp với du lịch nông nghiệp trải nghiệm đang được thị trường ưa chuộng. Do đó từ năm 2022, HTX đã nhập giống nho Hàn Quốc, dâu tây về trồng, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa từng bước xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm. Đến nay, HTX đã xây dựng được “thương hiệu” trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp, trở thành điểm đến tham quan, học tập của người dân và nhiều trường học trong, ngoài tỉnh”.

Được biết, HTX dịch vụ nông nghiệp Cả Tổ đã tích tụ, tập trung được hơn 2ha đất và đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao khép kín, xây dựng mô hình sông trong ao để nuôi cá năng suất cao, xây dựng 10.000m2 nhà màng, nhà lưới trồng rau, củ, quả an toàn... Với hướng phát triển sản xuất phù hợp, hằng năm doanh thu của HTX đạt hơn 3 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho các thành viên và 7 lao động.

Tại nhiều hội nghị về thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX, các chuyên gia đã khẳng định, HTX kiểu mới phải có đủ 5 tiêu chuẩn: Nhận thức mới, kiến thức mới, ý thức mới, quyết tâm mới và có thu nhập cao. Do đó, với mục tiêu trở thành các HTX kiểu mới, nhiều HTX trong tỉnh đã chú trọng nâng cao trình độ sản xuất và đẩy mạnh xu hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Ông Bùi Xuân Hồng, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Nga Trường, xã Ba Đình, cho biết: Để khẳng định được sự đổi mới, song song với việc cải thiện trình độ cho cán bộ quản lý, thành viên HTX, chúng tôi còn xây dựng các chuỗi giá trị nông sản toàn diện và minh bạch nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Đồng thời, làm cơ sở để tập trung đầu tư vào chứng nhận chất lượng quốc tế, xây dựng thương hiệu riêng cho vùng sản xuất của HTX. Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập cho người lao động”.

Để hỗ trợ HTX gia tăng nguồn lực nội tại cho các HTX, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX như: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; chính sách hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp; xây dựng các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị... góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập, giải quyết được nhiều việc làm cho các thành viên, hộ thành viên và Nhân dân trên địa bàn.

Hướng tới cải thiện năng lực của các HTX, nhất là HTX nông nghiệp, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Đình Tuấn, cho biết: "Những năm qua, công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX được Liên minh HTX tỉnh xác định là một nhiệm vụ quan trọng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX những kiến thức mới, tiếp thu đầy đủ và hiểu sâu hơn các chính sách mới về phát triển kinh tế tập thể, HTX của Đảng và Nhà nước cũng như của tỉnh. Ngoài việc học tập, tiếp thu kiến thức trên lớp, các học viên còn tham gia các hoạt động ngoại khóa, trao đổi kinh nghiệm, tham quan và học tập thực tế tại các mô hình HTX điển hình tiêu biểu ở trong và ngoài tỉnh, qua đó đã góp phần giúp cho học viên nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các HTX”.

Bài và ảnh: Lê Hòa