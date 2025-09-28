Các xã ven biển khu vực Nghi Sơn chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm

Dự báo bão số 10 ảnh hưởng tới khu vực ven biển Nghi Sơn với gió mạnh, mưa lớn, các địa phương đã kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, chủ động di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng trước, tài sản sau.

Sơ tán dân tại tổ dân phố Sơn Hải, phường Tĩnh Gia.

*Tại Phường Ngọc Sơn, xác định nguy cơ rủi ro cao, phường duy trì trực chỉ huy 24/24h, huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân, tổ an ninh trật tự... theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường thông tin trên hệ thống truyền thanh, kiểm tra các điểm xung yếu, khơi thông kênh mương, sẵn sàng vật tư, nhân lực ứng cứu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phường Ngọc Sơn đến nơi an toàn.

Đến 15h ngày 28/9, phường đã di dời 18 hộ với 62 nhân khẩu đến các điểm an toàn như nhà văn hóa, trụ sở cơ quan, nhà người thân; đồng thời phối hợp biên phòng kiểm đếm tàu thuyền, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển theo chỉ đạo của tỉnh.

Lãnh đạo Phường Ngọc Sơn kiểm tra điều kiện sinh hoạt của các hộ dân được di dời.

405 bè mảng, tàu thuyền hiện đã neo đậu tại các âu thuyền tránh trú bão. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự phường thường xuyên phối hợp với Trạm Biên phòng Lạch Ghép liên lạc với các chủ tàu thuyền để nắm bắt tình hình.

*Tại Phường Nghi Sơn, trên cơ sở cảnh báo bão mạnh, phường triển khai ngay các đoàn công tác bám sát địa bàn, rà soát khu dân cư ven sông, ven biển, khu nhà cấp 4, công trình xuống cấp; vận động người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ kho tàng, thiết chế công cộng.

Đến 15h ngày 28/9, phường đã tổ chức di dời 413 hộ với 1.360 nhân khẩu trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền theo phương án sơ tán dân đã được các địa phương xây dựng, phê duyệt. Các điểm đón tiếp được bố trí lương khô, nước uống, áo phao, đèn pin và lực lượng trực gác, hỗ trợ nhân dân.

*Tại phường Tĩnh Gia, trước diễn biến phức tạp của bão số 10, phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Ngay trong sáng 28/9, địa phương đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sơ tán dân cư trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền, đồng thời thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo phường trực tiếp xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động. Phường hiện đã hoàn thành di dời 33 hộ với 115 nhân khẩu đến nơi an toàn, phần lớn các hộ đã tạm trú tại nhà người thân để tránh trú bão.

Lãnh đạo phường Tĩnh Gia kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10.

Cùng với công tác di dời, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự phường Tĩnh Gia đã ban hành công điện cấm biển, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó.

Địa phương cũng huy động lực lượng, phương tiện thu hoạch lúa vụ mùa đến kỳ chín rộ, tổ chức cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bảo vệ công trình hạ tầng. Đồng thời bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng cứu, khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt khi mưa lớn xảy ra.

* Tại Phường Đào Duy Từ, với đặc thù nhiều tuyến phố thấp, dễ ngập, phường hoàn thành di dời 7 hộ với 23 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ; bố trí lực lượng trực chốt tại các điểm giao cắt, ngầm tràn, khu vực có cây xanh, biển quảng cáo lớn. Đồng thời kiểm tra hệ thống điện, viễn thông, biển báo giao thông; phối hợp đơn vị chức năng cắt tỉa cành cây, gia cố vật dụng dễ bay; chuẩn bị vật tư (bao tải, cọc tre, dây chằng) để ứng phó ngay từ giờ đầu khi bão đổ bộ.

Tùng Lâm, CTV