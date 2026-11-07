Các vụ đe dọa đánh bom nhằm vào tòa soạn báo giữa làn sóng cảnh báo giả tại châu Âu

Ngày 6/11, một số cơ quan truyền thông tại Ireland và Bulgaria nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom, trong bối cảnh hàng loạt cảnh báo an ninh giả thời gian qua đã gây gián đoạn hoạt động hàng không tại nhiều nước châu Âu. Giới chức khu vực lo ngại đây có thể là một phần trong chiến dịch gây bất ổn, song chưa có bằng chứng xác định thủ phạm.

Theo hãng tin Reuters, các thư điện tử đe dọa đánh bom được gửi đến Đài truyền hình Nova TV của Bulgaria và Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Ireland (RTÉ). RTÉ đã phải sơ tán nhân viên khỏi trụ sở và tạm ngừng phát sóng một số chương trình. Trong khi đó, Đài truyền hình Sky của Anh cũng thông báo nhận được một cảnh báo an ninh.

Các thư điện tử mang tiêu đề “Thông điệp gửi phương Tây”, được cho là do một người tự xưng là “Mikhail Andropov” gửi đi. Nội dung các bức thư nhận trách nhiệm về làn sóng đe dọa đánh bom giả đang lan rộng, đồng thời cảnh báo đây có thể là khởi đầu cho một loạt vụ tấn công nhằm vào các phương tiện giao thông trên khắp châu Âu.

Reuters cho biết chưa thể xác minh danh tính người gửi, nguồn gốc các thư điện tử cũng như liệu những thông điệp này có cùng xuất phát từ một nguồn với các cảnh báo đã ảnh hưởng đến hàng chục chuyến bay kể từ ngày 3/11 hay không.

Tuy nhiên, các vụ việc làm gia tăng lo ngại trong giới chức châu Âu rằng những cảnh báo giả có thể nằm trong một chiến dịch gây gián đoạn theo hình thức “chiến tranh hỗn hợp”, nhằm vào các quốc gia hỗ trợ Ukraine. Nhiều nước châu Âu cho rằng Nga đứng sau các hoạt động này, song Moskva đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nhận định châu Âu dường như đang phải đối mặt với “hành động gây hấn hỗn hợp và một hình thức chiến tranh tâm lý”.

Trong khi đó, Ủy viên phụ trách công nghệ của Liên minh châu Âu (EU) Henna Virkkunen cho biết, kể từ năm 2022, châu Âu đã phải đối mặt với nhiều hình thức hoạt động hỗn hợp, bao gồm phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu, xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái, tấn công mạng và can thiệp bầu cử. Bà nhấn mạnh mục đích của những hoạt động này là gây bất ổn xã hội và làm suy giảm lòng tin của người dân. Theo bà, không phải mọi hoạt động gây gián đoạn đều do Nga đứng sau, nhưng “khá thường xuyên là Nga”.

Cho đến nay, chưa có thiết bị nổ nào được phát hiện trong các vụ đe dọa mới nhất và cũng chưa có quốc gia nào chính thức xác định thủ phạm đứng sau các vụ việc.

Bích Hồng