Các nước Trung Đông cảnh giác nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào đảo Qeshm của Iran, gần eo biển Hormuz, trong bối cảnh các nước Trung Đông đang tăng cường biện pháp phòng thủ, đề phòng khả năng Mỹ nối lại các cuộc không kích quy mô lớn và Tehran tiến hành các đòn đáp trả.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết, ngày 2/11, người dân trên đảo Qeshm nghe thấy 5 tiếng nổ liên tiếp. Một số nhân chứng còn nhìn thấy hai máy bay hoạt động trên bầu trời khu vực. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ xác nhận quân đội nước này đã tiến hành tấn công đảo Qeshm. Phía Mỹ mô tả đây là biện pháp phòng vệ, nhằm ngăn Iran tiếp tục tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Chính quyền đảo Qeshm chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ 3 thiết bị bay không người lái (UAV) của Mỹ gần eo biển Hormuz. Theo IRGC, một UAV MQ-9 bị phá hủy ở phía Đông eo biển, trong khi hai UAV trinh sát MQM-170 bị bắn hạ ở phía Nam đảo Qeshm.

Theo Wall Street Journal, các quốc gia Trung Đông, đặc biệt là những nước có căn cứ quân sự Mỹ, đang khẩn trương chuẩn bị cho nguy cơ xung đột tái diễn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11. Iran từng nhiều lần cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ và tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực nếu bị Washington tập kích.

Saudi Arabia đã nâng mức cảnh giác của hệ thống phòng không, tăng cường tuần tra trên không tại thủ đô Riyadh và các khu vực có mỏ dầu ở phía Đông. Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) tăng cường phối hợp máy bay chiến đấu, pháo phòng không và thiết bị gây nhiễu điện tử để đối phó UAV và tên lửa bay thấp. Qatar khẩn trương kiểm tra hệ thống phòng không quanh căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, trong khi Bahrain và Kuwait cũng tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ngọc Liên