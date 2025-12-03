Các nhà vườn tất bật trồng hoa tết

Những ngày cuối năm, không khí lao động tại các vùng trồng hoa trên địa bàn tỉnh lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên những cánh đồng còn in dấu vết của những cơn bão lũ vừa đi qua, người dân đang tích cực chăm sóc, xuống giống các loại hoa chuẩn bị cho thị trường tết 2026.

Người dân thôn Liên Quy, xã Hậu Lộc chăm sóc hoa phục vụ thị trường tết.

Gia đình ông Hoàng Văn Ký, thôn Liên Quy, xã Hậu Lộc đã xuống giống từ đầu tháng 10 âm lịch. Gần 2 vạn cây cúc vạn thọ được gia đình ông trồng vào những luống theo hàng thẳng tắp. Năm nay, giá cây cúc giống tăng mạnh, dao động 2,2 - 2,5 triệu đồng/vạn cây đối với cúc mầm sống; còn loại có rễ lên đến 3,5 - 4,5 triệu đồng/vạn cây, tăng khoảng 500 - 700 nghìn đồng/vạn cây so với năm ngoái. Theo ông Ký, mặc dù giá giống đắt nhưng gia đình đã chủ động đấu mối với các cơ sở bán giống ở tỉnh Ninh Bình đặt mua để kịp xuống giống cho vụ hoa tết. Cùng với đó, đầu tư hệ thống đèn điện để thắp sáng sưởi ấm cho hoa và điều chỉnh sự phát triển của cây. Tới thời điểm này, các loại hoa đã bén rễ và phát triển tốt. Thời tiết cuối năm diễn biến khó lường, nếu không chăm sóc cẩn thận, hoa có thể nở không đúng dịp tết.

Ở làng hoa Đông Cương, phường Hàm Rồng không khí còn rộn ràng hơn. Khoảng 200 hộ trồng hoa, nhà nào cũng đang bận bịu như chạy đua với thời gian. Trên những mảnh ruộng tràn đầy sắc xanh của cúc, đồng tiền, lay ơn... người trồng hoa đều tất bật chăm sóc. Bà Đỗ Thị Thuyết, phường Hàm Rồng, cho biết: “Năm nay gia đình tôi trồng hơn 4 vạn cây cúc cánh dài. Hai vợ chồng gần như bám ruộng hoa cả ngày lẫn đêm, chỉ cần chăm sóc lơ là một chút, cây sẽ nhỏ, hoa kém đẹp, giá bán thấp, cả vụ coi như công cốc. Thế nên, những ngày này, dù trời lạnh hay mưa phùn, chúng tôi vẫn tỉa cành, bấm ngọn, phòng trừ sâu bệnh từng chút một. Đây là giai đoạn được xem là then chốt, quyết định chất lượng và thời điểm thu hoạch, đảm bảo những bông hoa đẹp nhất phục vụ thị trường tết”.

Xã Hợp Tiến được xem là một trong những vùng trồng quất cảnh lớn nhất tỉnh, những ruộng quất bắt đầu vào giai đoạn tạo tán, tạo dáng cuối cùng. Năm nay, người dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão và mưa lớn, nhiều vườn quất chìm trong nước, ngập úng. Không ít hộ tưởng như mất trắng, nhưng khi nước rút, người dân lại xắn tay vào dựng lại từng gốc quất, tỉa bỏ những cành hư, phục hồi bộ rễ bằng phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh. Nhờ sự chủ động và kinh nghiệm nhiều năm, một phần diện tích vẫn kịp phục hồi, quả lên đều và căng mọng. Giữa các vườn, tiếng kéo cắt cành vang lên lách tách, xen lẫn tiếng trao đổi kỹ thuật tạo dáng thế cho cây của người dân trở nên náo nhiệt. Ông Nguyễn Đức Thượng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Tiến, cho biết: “Nghề trồng quất ở xã đã có từ lâu với hơn một trăm hộ trồng quất cảnh. Thời điểm này được xem là “mùa chạy nước rút”, chỉ một lần tưới sai, một đợt rét bất ngờ cũng đủ làm hỏng cả dáng quất. Vì vậy, người trồng phải túc trực ngoài vườn suốt ngày để tỉa cành, tạo tán, phòng bệnh... cho cây”.

Đi dọc những vùng trồng hoa ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh, chúng ta dễ bắt gặp hình ảnh những người nông dân gùi từng bao phân nặng trên vai, bì bõm trong bùn đất, tay tê buốt vì lạnh với hy vọng một mùa tết no đủ. Có lẽ vì vậy mà chỉ cần nhìn những luống hoa xanh trở lại sau ngày nước rút, người ta đã thấy tràn trề hy vọng. Thời tiết năm nay được dự báo vẫn khó lường. Một trận rét đậm, một đợt mưa kéo dài cũng đủ khiến hoa nở lệch, quất rụng quả. Vì vậy, người dân luôn phải “canh trời, canh đất” để có những luống hoa nở đều dịp xuân về.

Năm nay, trên những mảnh ruộng đã khôi phục sau bão, màu xanh của hoa và cây cảnh đang phủ dần. Từ những luống cúc vạn thọ ở xã Hậu Lộc, những luống hoa dài tít tắp tại phường Đông Cương, đến những vườn quất trĩu quả ở xã Hợp Tiến và các địa phương khác trong tỉnh, tất cả đang cùng hướng về vụ hoa tết. Người dân chỉ mong sao trời yên, đất thuận, để những công sức của họ được đền đáp bằng nụ cười của khách mua hoa, bằng việc nhìn thấy sản phẩm của mình tô điểm cho từng ngôi nhà, từng góc phố trong những ngày xuân.

Bài và ảnh: Hải Đăng