Các lực lượng xuyên đêm hỗ trợ người dân chống bão số 10

Đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29/9, bão số 10 vào đất liền trên địa bàn tỉnh mưa to và gió lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, các lực lượng chức năng đã không quản ngại gian lao, xuyên đêm phối hợp với địa phương vận động, hỗ trợ di dời tài sản, sơ tán dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Các lực lượng xuyên đêm tuần tra, canh gác sẵn sàng giúp người dân chống bão số 10.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh giải cứu 4 người mắc kẹt do sập mái tôn nhà dân trong mưa bão tại cầu Phú Khê, xã Hoằng Phú.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân phường Tĩnh Gia di dời tài sản bị ngập lụt.

Để bảo đảm an toàn giao thông, các lực lực lượng xử lý cây đổ trên các tuyến giao thông.

Không quan ngại đêm tối, các lực lượng bám sát địa bàn, các khu dân cư bị ngập lụt, hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Các lực lượng xã Tam Thanh hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Hải Đăng