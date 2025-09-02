Các khu du lịch biển tại Thanh Hoá vắng khách dịp 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, vốn được kỳ vọng là thời điểm sôi động của ngành du lịch. Thế nhưng, ghi nhận tại nhiều khu du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa như Sầm Sơn, Hải Tiến,... lượng khách đến nghỉ dưỡng lại thưa vắng hơn hẳn so với các năm trước.

VIDEO: Các khu du lịch biển tại Thanh Hoá vắng khách dịp 2/9

Theo nhận định của các chủ nhà hàng, khách sạn tại khu du lịch biển Hải Tiến, trước kỳ nghỉ lễ, ảnh hưởng của cơn bão số 6 đã gây nên mưa lớn trên địa bàn, sóng biển dâng cao, trời âm u khiến cho du khách e ngại việc đi du lịch biển.

Nhiều du khách đã huỷ tour hoặc rút ngắn kỳ nghỉ ngay trước dịp nghỉ lễ. Điều này khiến cho các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng ven biển rơi vào cảnh vắng khách.

Một số hệ thống nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí phải đóng cửa 80% dịch vụ do không có khách du lịch.

Ông Trần Duy Khánh, giám đốc hệ thống Santoni Villa Flamigo Hải Tiến cho biết: "Năm nay, lượng khách đến nghỉ dưỡng ở Flamigo rất ít. Trước đó, khách cũng đặt phòng khoảng tầm 30% nhưng do mưa bão nên đã huỷ gần như hết".

Bên cạnh yếu tố thời tiết, một lý do nữa khiến du lịch biển Thanh Hoá kém sôi động là bởi kỳ nghỉ lễ năm nay trùng với dịp diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Vì thế, tại các bãi tắm của khu du lịch biển Sầm Sơn, du khách không đổ về đông đúc như cùng kỳ năm ngoái.

Các tuyến đường ven biển thưa thớt xe cộ, nhà hàng và khách sạn mở cửa nhưng lượng khách vẫn khá ít, chủ yếu là khách nội tỉnh không có nhu cầu lưu trú dài ngày. Bà Nguyễn Thị Chung, chủ khách sạn Chung Châu, phường Sầm Sơn cho biết: “Năm ngoái, khách về Sầm Sơn dịp này rất đông, chúng tôi hoạt động gần như là quá tải nhưng năm nay lại rất ít và cho đến giờ, sắp hết ngày lễ rồi những vẫn không có khách”.

Trước đó, UBND phường Sầm Sơn đã đặt mục tiêu đón khoảng 200 – 300 nghìn lượt khách nhưng đến nay lượng khách mới chỉ đạt khoảng 60% so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, UBND phường Sầm Sơn cũng nhận định rằng trong những ngày tới, lượng du khách nội tỉnh có thể sẽ tăng cao hơn.

Phương Đỗ