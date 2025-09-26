Các ĐBQH tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Tân, Tây Đô

Ngày 26/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Kim Tân và Tây Đô trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Kim Tân.

Dự hội nghị tiếp xúc có đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo các xã Kim Tân, Tây Đô.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước đó; đồng thời thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Cử tri xã Kim Tân tham dự hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Kim Tân đã phản ánh tới các ĐBQH những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền cấp xã theo mô hình mới; từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp nâng cấp hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Trên lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định, văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền cụ thể của cấp xã đối với việc điều động, luân chuyển giáo viên của các trường học do xã quản lý.

Đối với lĩnh vực hộ tịch, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có hướng dẫn để UBND cấp xã thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cử tri cũng đề nghị các ĐBQH quan tâm, đề xuất Chính phủ sớm có phương án đầu tư tu sửa, gia cố các vị trí đê sông Bưởi bị sạt lở nghiêm trọng trong các trận mưa lũ vừa qua.

Ngay sau buổi tiếp xúc, các ĐBQH đã đi khảo sát thực tế tại một số vị trí đê xung yếu và sạt lở đất trên địa bàn xã Kim Tân; đánh giá các vị trí sạt lở, xung yếu là rất nghiêm trọng, cần sớm có phương án xử lý, gia cố.

Cử tri xã Tây Đô tại hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tây Đô, nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu phân quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoặc biên chế chuyên trách Giám đốc Trung tâm thực hiện ký chứng thực một số văn bản, giấy tờ và đóng dấu của Trung tâm nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

ĐBQH Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội thông tin tới cử tri kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền sớm khởi công xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mở rộng đường bộ cao tốc từ 2 làn lên 4 làn trở lên nhằm đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn.

Cử tri cũng đề nghị có cơ chế hỗ trợ về thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà, để khi hoà vào lưới điện quốc gia, người dân được 1 khoản thu nhất định, không nên để nguồn điện này bị lãng phí, tự tiêu, tự hủy.

Đồng thời, đề nghị Trung ương có các cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương có di sản văn hóa thế giới, hoặc di tích lịch sử cấp quốc gia bị hạn chế cấp đất ở, bảo tồn nguyên trạng, hạn chế ....

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri các xã Kim Tân và Tây Đô.

Những ý kiến, kiến nghị tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, phản ánh đầy đủ tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Trung Hiếu