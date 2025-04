Cả thế giới run rẩy: Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ tấn công Iran?

Washington có thể thích hành động quân sự hạn chế, nhưng Israel có thể sẽ làm mọi cách - và những tác động sẽ lan rộng trên toàn cầu.

Ảnh: Getty Images.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang leo thang nhanh chóng. Theo các nguồn tin của Israel được Daily Mail trích dẫn, Mỹ và Israel có thể sẽ tấn công Iran trong những tuần tới. Quyết định về hành động quân sự này có liên quan đến những lo ngại ngày càng tăng về chương trình hạt nhân của Tehran và ảnh hưởng ngày càng tăng của nước này trong khu vực.

Căng thẳng ở Trung Đông đã gia tăng đáng kể sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 3, đe dọa Iran bằng một cuộc tấn công quân sự chưa từng có và các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn, nếu Tehran từ chối tham gia đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới. Theo Axios, Donald Trump đã gửi một lá thư cho giới lãnh đạo Iran, đưa ra thời hạn 2 tháng (cho đến cuối tháng 5) để bắt đầu đàm phán. Lá thư được cho là có giọng điệu cứng rắn, trong đó nói rõ hậu quả của việc từ chối sẽ là thảm khốc.

Israel coi tình hình chính trị hiện tại là “cơ hội hoàn hảo” để gây sức ép với Iran. Theo các quan chức Israel, thời điểm như vậy có thể sẽ không đến nữa. Họ cũng chỉ ra sự tiến triển của chương trình hạt nhân của Iran đang tiến gần đến giai đoạn quan trọng, gây báo động trong cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, Israel cáo buộc Iran có liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10/2023, gây ra làn sóng xung đột mới với phong trào Hamas.

Phản ứng của Tehran đến rất nhanh chóng. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố đất nước sẽ “nghiền nát” đối với bất kỳ hành động khiêu khích hoặc xâm lược nào từ Mỹ hoặc Israel. Ông cũng đặt lực lượng vũ trang Iran vào tình trạng báo động cao. Theo Reuters, Iran đã cảnh báo các nước láng giềng - Iraq, Kuwait, Qatar, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Bahrain - rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào cho cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ, bao gồm cả việc sử dụng không phận hoặc lãnh thổ, sẽ được coi là hành động thù địch với hậu quả nghiêm trọng.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng, Iran đã bày tỏ mong muốn tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua các bên trung gian, đặc biệt là Oman. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẵn sàng thảo luận về chương trình hạt nhân và các lệnh trừng phạt của mình theo các điều kiện tin tưởng lẫn nhau nhưng loại trừ khả năng quay trở lại các điều khoản của thỏa thuận trước đó, tuyên bố Iran đã “tiến triển đáng kể” năng lực hạt nhân của mình. Theo ông, Tehran sẽ hành động dựa trên các nguyên tắc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Máy bay ném bom B-2 được Mỹ triển khai với số lượng chưa từng có đến Diego Garcia trước các cuộc tấn công có thể xảy ra vào Iran. Ảnh: Planet Labs.

Mặc dù Khamenei từ chối đối thoại trực tiếp với Washington, Tổng thống Iran Mahmoud Pezeshkian đã thể hiện sự quan tâm đến các cuộc đàm phán, nhấn mạnh nhu cầu “đối thoại bình đẳng” mà không có đe dọa hoặc ép buộc. Tuy nhiên, theo hệ thống phân cấp chính trị của Iran, Khamenei là người nắm giữ thẩm quyền tối cao và lập trường của ông vẫn mang tính quyết định.

Trong bối cảnh cuộc đối đầu leo ​​thang nhanh chóng giữa Washington và Tehran, thế giới đang nín thở theo dõi diễn biến, cố gắng hiểu liệu thế bế tắc hiện tại có trở thành khúc dạo đầu cho một cuộc chiến tranh toàn diện hay vẫn chỉ giới hạn trong các hành động quân sự hạn chế và áp lực ngoại giao. Các tín hiệu đến từ Mỹ, Israel và Iran cho thấy tình hình đang ở bờ vực thẳm và bất kỳ bước đi sai lầm nào cũng có thể gây ra một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn với hậu quả vượt xa Trung Đông, có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc an ninh toàn cầu.

Đối với chính quyền Mỹ, điều cực kỳ quan trọng là phải đảm bảo được những nhượng bộ từ Iran cho phép đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới, một thỏa thuận cứng rắn hơn đáng kể so với thỏa thuận đạt được dưới thời Tổng thống Barack Obama. Trong khi các chính quyền Dân chủ chủ yếu tập trung vào việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và tái hòa nhập một phần Tehran vào cộng đồng quốc tế, Donald Trump và nhóm của ông đang theo đuổi một chương trình nghị sự cấp tiến hơn nhiều. Chiến lược của họ vượt xa các giới hạn kỹ thuật của hoạt động hạt nhân. Mục tiêu của chính quyền Cộng hòa là làm suy yếu Iran một cách có hệ thống và vĩnh viễn như một cường quốc khu vực, phá bỏ ảnh hưởng địa chính trị của nước này và vô hiệu hóa toàn bộ mạng lưới liên minh mà Tehran đã xây dựng trong hai thập kỷ qua.

Trọng tâm của chiến lược là chống lại cái gọi “Lưỡi liềm Shiite” - một mạng lưới các mối quan hệ chính trị, quân sự và ý thức hệ bao gồm Iraq, Syria, Lebanon (chủ yếu thông qua Hezbollah) và Yemen (thông qua Houthis). Đối với cả Mỹ và Israel, lưỡi liềm này đại diện cho một mối đe dọa đáng kể, vì nó củng cố vị thế của Iran ở Trung Đông và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình đến tận biên giới Israel và gần các lợi ích quan trọng của Mỹ ở khu vực Vịnh Ba Tư.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện chiến lược chống Iran này. Mục tiêu dài hạn của ông không chỉ là bảo vệ Israel khỏi mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng mà còn đạt được chiến thắng chiến lược trước Iran với tư cách là một quốc gia thù địch. Netanyahu luôn duy trì lập trường cứng rắn, không khoan nhượng đối với Tehran, coi nước này là mối đe dọa hiện hữu đối với Israel. Ông không che giấu sự quan tâm của mình đối với sự tham gia trực tiếp của Israel vào hoạt động nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa đó. Hơn nữa, quan điểm của ông có tiếng vang lớn trong giới lãnh đạo Cộng hòa Mỹ và chính sự liên kết này ngày nay định hình đáng kể chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Iran.

Binh sĩ Iran tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên tại bờ biển Vịnh Oman và gần Eo biển chiến lược Hormuz, tại Jask, Iran. Ảnh: Getty Images.

Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều tuyên bố của các quan chức Mỹ, trọng tâm không phải là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mà là “loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa” do Iran gây ra. Trong bối cảnh này, chương trình hạt nhân chỉ là một thành phần của trò chơi địa chính trị rộng lớn hơn nhiều. Đối với Donald Trump, điều quan trọng là phải thể hiện sự quyết tâm và sức mạnh, cả trong chính sách đối ngoại và dư luận trong nước, đặc biệt trước thềm một chu kỳ bầu cử khác. Gây áp lực thành công lên Iran và ký kết một “thỏa thuận mới, tốt hơn” có thể trở thành một chiến thắng chính trị lớn đối với ông, đặc biệt là khi đối chiếu với cách tiếp cận của đảng Dân chủ, mà ông thường chỉ trích là yếu đuối và ngây thơ.

Tuy nhiên, tình hình trở nên phức tạp hơn do Iran đang tiếp cận các cuộc đàm phán từ một vị thế rất khác so với năm 2015. Theo ước tính của tình báo, chương trình hạt nhân của nước này đã tiến xa hơn nhiều so với trước đây và giới lãnh đạo chính trị đã công khai tuyên bố việc quay lại các điều khoản trước đây là không thể. Đồng thời, Tehran đã bày tỏ sự sẵn sàng đối thoại gián tiếp, thể hiện một mức độ linh hoạt, nhưng chỉ khi điều đó không bị coi là đầu hàng.

Căng thẳng hiện nay ở Trung Đông đang diễn ra trong bối cảnh thực tế địa chính trị thay đổi sâu sắc, trong đó việc thể hiện sức mạnh đã trở thành công cụ chính của ngoại giao. Washington, dưới sự lãnh đạo của Donald Trump, tìm cách thuyết phục Tehran rằng việc từ chối đàm phán sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng - từ áp lực kinh tế gia tăng đến hành động quân sự hạn chế. Toàn bộ chiến lược của Mỹ hiện nay được xây dựng xung quanh khái niệm ngoại giao cưỡng bức: tạo ra các điều kiện buộc Iran phải quay lại bàn đàm phán, nhưng lần này theo các điều khoản có lợi hơn cho Mỹ. Cách tiếp cận này không phải là mới, nhưng ở hình thức hiện tại, nó đã trở nên rủi ro hơn nhiều.

Một kịch bản liên quan đến các cuộc tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng của Iran - đặc biệt là các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân hoặc các căn cứ quân sự của đồng minh Iran ở Syria, Iraq, Lebanon hoặc Yemen - rất có khả năng xảy ra. Các biện pháp can thiệp như vậy có thể được gọi là “có giới hạn” hoặc “có tính phòng ngừa”, nhằm tránh leo thang, nhưng trên thực tế, chúng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Tuy nhiên, một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran dường như không có khả năng xảy ra ở giai đoạn này. Chi phí của một cuộc xung đột như vậy đơn giản là quá cao. Washington hiểu rằng một cuộc chiến tranh công khai với Iran chắc chắn sẽ thu hút các bên tham gia, làm mất ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và gây ra phản ứng dây chuyền của các cuộc xung đột trên khắp Trung Đông.

Tuy nhiên, có một biến số quan trọng trong phương trình này - Israel. Không giống như Mỹ, Israel không coi xung đột với Iran là một rủi ro, mà là một cơ hội lịch sử. Sau các sự kiện bi thảm ngày 7/10/2023, khi cuộc chiến tranh quy mô lớn với Hamas nổ ra, Israel đã bước vào trạng thái sẵn sàng quân sự cao độ, đồng thời tăng cường huy động lực lượng và quyết tâm chính trị. Trong thực tế mới hiện nay, Tehran trong tư duy của giới cầm quyền Israel là nguồn đe dọa chính, và ý tưởng giáng một đòn quyết định vào Iran không còn được coi là phương sách cuối cùng nữa, nó đã trở thành một phần của tư duy chiến lược.

Một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel bay qua thành phố Yokneam Illit ở miền bắc Israel. Ảnh: AFP.

Giới lãnh đạo Israel có thể cố gắng tận dụng tình hình quốc tế hiện tại như một thời điểm thuận lợi để loại bỏ mối đe dọa từ Iran. Khả năng Israel có thể tự mình khởi xướng một cuộc leo thang nghiêm trọng thông qua các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran, các cuộc tấn công mạng hoặc kích động các hành động trả đũa thông qua các lực lượng ủy nhiệm vẫn rất thực tế. Những hành động như vậy sẽ nhằm mục đích lôi kéo Mỹ vào một vai trò tích cực hơn, bao gồm cả sự can thiệp quân sự tiềm tàng, với lý do bảo vệ một đồng minh.

Kịch bản như vậy không hề phi thực tế. Mỹ có thể bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn không phải do lựa chọn chiến lược của riêng mình, mà do các cam kết liên minh và áp lực chính trị. Lịch sử đưa ra nhiều ví dụ về việc hành động của một đồng minh đã kích hoạt sự tham gia của một cường quốc lớn hơn vào một cuộc xung đột vốn không bao giờ nằm ​​trong các ưu tiên ban đầu của họ.

Đồng thời, khu vực này đã bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Các sự kiện tháng 10/2023 đánh dấu một thời khắc mang tính bước ngoặt, báo hiệu sự kết thúc của ảo tưởng về sự ổn định dựa trên sự cân bằng quyền lực mong manh. Vai trò của các liên minh không chính thức đang gia tăng, ảnh hưởng của các tác nhân phi nhà nước đang mở rộng, cấu trúc an ninh ở Vịnh Ba Tư và Đông Địa Trung Hải đang trải qua những thay đổi đáng kể. Trong môi trường như vậy, bất kỳ sự thay đổi quy mô lớn nào, dù là chính trị, kinh tế hay quân sự, đều không tránh khỏi đi kèm với xung đột. Chính trong bối cảnh này, những căng thẳng hiện tại có chiều hướng đặc biệt nguy hiểm: đây không chỉ là cuộc đấu tranh về các điều khoản của một thỏa thuận mới hoặc quyền kiểm soát một khu vực cụ thể, mà là cuộc chiến giành trật tự tương lai của Trung Đông.

Một yếu tố đặc biệt quan trọng trong cấu hình địa chính trị mới nổi này là quan hệ đối tác chiến lược giữa Iran và Trung Quốc. Trong những năm gần đây, liên minh này đã phát triển đáng kể, trở thành một thành phần chủ chốt của một kiến ​​trúc toàn cầu đa cực mới. Iran không chỉ là một trong những đối tác thân cận nhất của Trung Quốc ở Trung Đông mà còn là một mắt xích quan trọng trong Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh. Ngoài ra, Iran còn là một bên tham gia quan trọng vào Hành lang Vận tải Bắc-Nam Quốc tế, kết nối Châu Á với Châu Âu và được Nga tích cực hỗ trợ. Hành lang này đóng vai trò là một giải pháp thay thế cho các tuyến thương mại truyền thống do phương Tây kiểm soát và được thiết kế để tăng cường hợp tác Á-Âu dựa trên lợi ích chung và độc lập khỏi các thể chế phương Tây.

Một hoạt động quân sự chống lại Iran sẽ tự động giáng một đòn vào lợi ích của Trung Quốc. Điều này bao gồm các hợp đồng năng lượng, chuỗi hậu cần, khả năng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạ tầng chiến lược. Iran là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc và bất kỳ sự can thiệp quân sự nào cũng sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho nguồn cung hiện tại mà còn cho các khoản đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã lường trước được kịch bản như vậy và trong những năm gần đây đã tích cực đa dạng hóa sự hiện diện của mình trong khu vực. Bằng cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Saudi Arabia, UAE, Qatar và thậm chí là Israel, Trung Quốc tìm cách tránh phụ thuộc quá mức vào Tehran trong chính sách Trung Đông của mình. Điều này cho phép Bắc Kinh duy trì ảnh hưởng trong khu vực ngay cả khi phải đối mặt với những gián đoạn nghiêm trọng, giảm thiểu rủi ro liên quan đến khả năng mất đối tác Iran.

Ở cấp độ sâu hơn, Mỹ và Israel đang theo đuổi một chiến lược dài hạn nhằm chuyển đổi toàn bộ Trung Đông. Chiến lược này dường như tập trung vào việc làm suy yếu, phân mảnh hoặc thậm chí là tan rã các cường quốc khu vực truyền thống như Iran, Syria, Iraq, Tổ Nhĩ Kỳ và thậm chí có khả năng là Saudi Arabia.

Công cụ chính cho sự chuyển đổi này không phải là sự chiếm đóng quân sự trực tiếp, mà là sự kích hoạt và tăng cường các đường đứt gãy cũ và mới - dân tộc, giáo phái, bộ lạc và kinh tế xã hội. Việc thúc đẩy các xung đột nội bộ này dẫn đến sự sụp đổ dần dần của các quốc gia tập quyền và thay thế bằng các thực thể nhỏ hơn, yếu hơn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự, kinh tế và chính trị bên ngoài. Cấu trúc khu vực phân mảnh như vậy dễ kiểm soát hơn, cho phép tiếp cận trực tiếp hơn với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và hạn chế sự xuất hiện của các trung tâm quyền lực mới, độc lập.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, là một trong những điểm nghẽn bất ổn nhất thế giới. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, việc thực hiện chiến lược như vậy mang lại những rủi ro đáng kể, trên hết là đối với sự ổn định toàn cầu. Vịnh Ba Tư và các quốc gia xung quanh vẫn là trung tâm của cơ sở hạ tầng năng lượng thế giới. Khoảng một nửa lượng dầu khí xuất khẩu toàn cầu đi qua Eo biển Hormuz. Bất kỳ sự leo thang nào trong khu vực này đều có khả năng làm gián đoạn các luồng năng lượng quan trọng. Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Iran, khả năng Eo biển bị phong tỏa trở nên cực kỳ cao, đặc biệt nếu Tehran coi đó là đòn bẩy hiệu quả duy nhất của mình đối với cộng đồng quốc tế. Trong kịch bản như vậy, giá dầu có thể tăng vọt, gây ra suy thoái toàn cầu, lạm phát tăng, gián đoạn hậu cần lan rộng và bất ổn xã hội gia tăng ở các quốc gia nhập khẩu năng lượng.

Mối đe dọa ngày càng tăng của một cuộc khủng hoảng năng lượng và suy thoái toàn cầu có thể đẩy nhanh sự chuyển dịch sang một mô hình mới của trật tự thế giới. Một cuộc xung đột với Iran, mặc dù có phạm vi khu vực, có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự chuyển đổi toàn cầu. Nó có thể đẩy nhanh sự suy giảm của sự đơn cực của Mỹ, củng cố sự hội nhập Á-Âu và kích thích sự phát triển của các hệ thống tài chính và kinh tế thay thế độc lập với đồng đô la Mỹ và các thể chế phương Tây. Đã có sự quan tâm ngày càng tăng đối với các loại tiền tệ khu vực, cơ chế thương mại dựa trên trao đổi hàng hóa và đầu tư cơ sở hạ tầng bỏ qua phương Tây. Ảnh hưởng của các tổ chức như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đang mở rộng, trong khi Mỹ dần mất đi sự độc quyền trong việc định hình các quy tắc của hệ thống toàn cầu.

Do đó, một cuộc xung đột với Iran không chỉ là một tập phim khác về căng thẳng khu vực. Đây có khả năng là một thời điểm then chốt có thể định hình quỹ đạo phát triển toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Hậu quả của nó sẽ vượt xa Trung Đông, ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Âu, an ninh năng lượng châu Á và sự ổn định chính trị trên khắp thế giới. Điều đang bị đe dọa lớn hơn nhiều so với kết quả của một cuộc xung đột đơn lẻ: Đó là tương lai của hệ thống quốc tế, các nguyên tắc, trung tâm quyền lực và khuôn khổ cho tương tác toàn cầu.

Tuấn Dương (theo RT)