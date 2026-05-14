Bứt phá về nguồn nhân lực ở Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Trong xu thế y học hiện đại, chất lượng nguồn nhân lực được xem là “chìa khóa” quyết định năng lực chuyên môn và vị thế của mỗi cơ sở y tế. Với định hướng phát triển chuyên sâu, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đang tập trung xây dựng đội ngũ bác sĩ trình độ cao, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư ngay tại tuyến tỉnh.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa thường xuyên quan tâm tạo điều kiện, có cơ chế khuyến khích để các bác sĩ trẻ học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Nâng chất từ “gốc” nhân lực

Trong chiến lược phát triển y tế hiện đại, nhân lực luôn là yếu tố cốt lõi, mang tính quyết định đến chất lượng khám, chữa bệnh. Nhận thức rõ điều đó, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã kiên trì theo đuổi định hướng đầu tư bài bản cho công tác đào tạo, coi đây là trụ cột xuyên suốt. Việc bổ sung thêm 14 bác sĩ chuyên khoa II - lực lượng có trình độ chuyên sâu, cùng 3 bác sĩ chuyên khoa I không chỉ đơn thuần là tăng về số lượng, mà quan trọng hơn là nâng “chất” đội ngũ. Đây là những bác sĩ được đào tạo hệ thống, có khả năng tiếp cận và xử trí các ca bệnh ung thư phức tạp, đồng thời tham gia quản lý, điều hành chuyên môn tại các khoa, phòng.

Thực tiễn hoạt động cho thấy, áp lực khám chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng lớn. Báo cáo năm 2025 của bệnh viện ghi nhận hơn 77.000 lượt khám, gần 32.000 lượt điều trị nội trú cùng hàng trăm nghìn xét nghiệm, thủ thuật được thực hiện. Những con số này phản ánh rõ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực ung bướu - nơi đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp đa ngành chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao trình độ đội ngũ bác sĩ không chỉ giúp giảm tải áp lực mà còn nâng cao chất lượng điều trị, hạn chế chuyển tuyến.

BSCKII Hoàng Thị Hà, Trưởng Khoa Khám bệnh, chia sẻ: "Việc được đào tạo chuyên sâu giúp chúng tôi tự tin hơn trong xử trí những ca bệnh khó. Điều quan trọng hơn, từ những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, chúng tôi có thể triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh".

Không dừng lại ở đào tạo dài hạn, bệnh viện còn chú trọng cập nhật kiến thức liên tục thông qua các hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên môn, hợp tác chuyển giao kỹ thuật với các bệnh viện tuyến Trung ương. Đây chính là cách để đội ngũ y bác sĩ không ngừng “làm mới”, bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của y học hiện đại.

Đồng bộ nhân lực - công nghệ, hướng tới điều trị toàn diện

Một trong những điểm nhấn trong định hướng phát triển của bệnh viện là xây dựng mô hình điều trị ung thư đa mô thức: phẫu thuật - hóa trị - xạ trị - chăm sóc giảm nhẹ. Việc đưa hệ thống xạ trị gia tốc vào hoạt động đã góp phần hoàn thiện chuỗi điều trị này, giúp người bệnh được tiếp cận phác đồ điều trị toàn diện, liên tục. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công nghệ chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi đi cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự hiện diện của đội ngũ bác sĩ CKI, CKII chính là yếu tố bảo đảm cho việc làm chủ thiết bị, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như xạ trị điều biến liều, xạ hình chẩn đoán sớm di căn hay các phẫu thuật ung thư phức tạp. Những năm gần đây, bệnh viện đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật cao, nâng danh mục dịch vụ từ vài trăm lên gần 8.000 kỹ thuật, tiệm cận với các cơ sở tuyến Trung ương.

BSCKI Phạm Lê Thành - một bác sĩ trẻ vừa hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học, bày tỏ: "Quá trình học tập giúp tôi tiếp cận nhiều phác đồ điều trị mới, đặc biệt là các xu hướng cá thể hóa trong ung thư. Khi trở về công tác, tôi mong muốn áp dụng những kiến thức này để nâng cao hiệu quả điều trị và đồng hành tốt hơn cùng người bệnh".

Ở góc độ quản lý, Giám đốc bệnh viện Trần Văn Thiết khẳng định, bệnh viện sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào phát triển nguồn nhân lực gắn với đầu tư công nghệ. Xác định nhân lực chất lượng cao là điều kiện tiên quyết để khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị hiện đại, thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, chuẩn hóa quy trình và mở rộng hợp tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng điều trị một cách bền vững. Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng cũng được siết chặt, với việc chuẩn hóa quy trình chuyên môn, tăng cường kiểm soát an toàn người bệnh. Bệnh viện đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh. Trong thời gian tới, đơn vị xác định ba hướng đi trọng tâm: tiếp tục đào tạo chuyên sâu, chuẩn hóa toàn diện quy trình chuyên môn và mở rộng hợp tác với các trung tâm ung bướu lớn. Đây sẽ là nền tảng để nâng cao vị thế, đưa bệnh viện trở thành trung tâm điều trị ung thư có uy tín trong khu vực.

Bài và ảnh: Hà Thu