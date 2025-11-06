Hotline: 0822.173.636   |

Y tế - Sức khỏe

Bùng phát bệnh sốt thung lũng Rift ở người Mauritania và Senegal

Ngày 5/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã có tổng cộng 404 trường hợp mắc bệnh sốt thung lũng Rift (RVF) ở người được xác nhận tại Mauritania và Senegal, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

Các dịch vụ y tế khẩn cấp đã trở nên quá tải ở Senegal sau khi dịch sốt Rift Valley bùng phát. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Số liệu này được các cơ quan y tế tại những quốc gia trên báo cáo trong thời gian từ ngày 20/9 đến ngày 30/10 vừa qua.

Theo WHO, RVF - một căn bệnh do virus gây ra, lây lan chủ yếu sang vật nuôi thông qua vật trung gian truyền bệnh là muỗi. Mặc dù chưa có ghi nhận nào về trường hợp lây truyền từ người sang người, tuy nhiên RVF có thể lây lan sang người trong quá trình giết mổ, sinh nở, các thủ thuật thú y và xử lý xác động vật hoặc thai nhi động vật, khiến người chăn nuôi, nông dân, công nhân lò mổ và bác sỹ thú y có nguy cơ cao mắc bệnh.

Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh ở người đều nhẹ, ít hoặc không có triệu chứng.

Các trường hợp bệnh nghiêm trọng có nhiều dạng, bao gồm dạng ở mắt có thể gây mất thị lực và dạng xuất huyết với tỷ lệ tử vong 50%.

Trong đợt dịch RVF giai đoạn 1987-1988, hơn 200 người đã tử vong ở Senegal và Mauritania. Kể từ đó, Senegal chỉ ghi nhận những đợt dịch nhỏ./.

Theo TTXVN

