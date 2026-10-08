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Bulgaria bổ sung 5 hệ thống phòng không ứng phó các mối đe dọa UAV

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev mới đây cho biết chính phủ nước này sẽ phê duyệt khoản đầu tư để mua thêm 5 hệ thống phòng không, trong bối cảnh Sofia tăng cường năng lực ứng phó các hệ thống không người lái trên không và trên biển.

Bulgaria bổ sung 5 hệ thống phòng không ứng phó các mối đe dọa UAV

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev mới đây cho biết chính phủ nước này sẽ phê duyệt khoản đầu tư để mua thêm 5 hệ thống phòng không, trong bối cảnh Sofia tăng cường năng lực ứng phó các hệ thống không người lái trên không và trên biển.

Bulgaria bổ sung 5 hệ thống phòng không ứng phó các mối đe dọa UAV

Phát biểu trước cuộc họp Chính phủ ngày 7/10, Thủ tướng Radev cho biết Bulgaria đang triển khai các bước nhằm xây dựng năng lực đối phó máy bay không người lái trong không phận và vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quá trình này cần thời gian, cách tiếp cận có hệ thống và nguồn lực tài chính đáng kể.

Theo ông Radev, Bulgaria đã ký hợp đồng mua một hệ thống phòng không IRIS-T trong khuôn khổ Sáng kiến Lá chắn bầu trời châu Âu. Chính phủ dự kiến trong ngày 7/10 phê duyệt khoản chi đầu tư để mua thêm 5 hệ thống cùng loại. Thủ tướng Bulgaria bày tỏ kỳ vọng hợp đồng mới có thể được ký trong vài tuần tới.

Ông Radev cho biết Bulgaria cũng đã chuẩn bị và gửi yêu cầu cung cấp thông tin tới các công ty quốc phòng hàng đầu thế giới để tìm kiếm những giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ không phận và vùng biển của nước này. Theo ông, từ năm 2023, Bulgaria đã dự kiến đầu tư vào các hệ thống máy bay không người lái hiện đại có khả năng giám sát toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế, song kế hoạch này chưa được triển khai.

Các tuyên bố trên được đưa ra trước cuộc họp của Hội đồng Tham vấn An ninh Quốc gia, do Tổng thống Bulgaria triệu tập nhằm thảo luận về các vụ máy bay không người lái tấn công tàu thương mại trên Biển Đen. Thủ tướng Radev kêu gọi đánh giá tình hình bình tĩnh, tránh những phản ứng thái quá và nhấn mạnh việc xây dựng năng lực đối phó hệ thống không người lái không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

Thủ tướng Bulgaria đồng thời khẳng định Sofia tiếp tục ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Ông cho rằng các giải pháp ngoại giao và một thỏa thuận hòa bình lâu dài có thể giúp giảm những chi phí liên quan đến xung đột và quá trình tăng cường vũ trang.

Bulgaria là thành viên NATO và có vị trí chiến lược tại Biển Đen. Việc tăng cường năng lực phòng không được Sofia xem là một phần trong nỗ lực bảo vệ lãnh thổ và đóng góp vào năng lực phòng thủ chung của NATO.

Lê Hà.

Từ khóa:

#Bulgaria #UAV #Tấn công #Biển đen #Hệ thống phòng không

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