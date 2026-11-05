Brussels thảo luận kế hoạch tái thiết và hỗ trợ tài chính cho Kiev

Đại diện Ukraine, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và một số đối tác quốc tế vừa nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để bàn về kế hoạch tái thiết, phát triển kinh tế Ukraine sau xung đột và nhu cầu hỗ trợ tài chính trong năm 2027. Tuy nhiên, cuộc họp chưa ghi nhận kết quả cụ thể liên quan đến việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), một nguồn tin ngoại giao tại Brussels cho biết cuộc họp ngày 4/11 giữa các phái đoàn kỹ thuật của Ủy ban châu Âu (EC), Đức, Pháp, Anh, Mỹ, Ukraine và Ngân hàng Thế giới đã khép lại mà không đạt được kết quả thực chất nào về khả năng giải quyết xung đột.

Trong khi đó, theo người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Rustem Umerov, chương trình nghị sự tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là xây dựng Kế hoạch Thịnh vượng cho Ukraine, văn kiện định hướng công cuộc tái thiết, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn. Các bên đã nhất trí về một số bước triển khai tiếp theo cùng thời hạn thực hiện.

Vấn đề thứ hai là bảo đảm nguồn lực tài chính cho Ukraine trong năm 2027. Phía Kiev đã cung cấp cho các đối tác những dự toán chi tiết về tổng kinh phí cần thiết, mức thiếu hụt ngân sách và các phương án huy động nguồn vốn bù đắp.

EU cho biết đã dành tổng cộng 231,5 tỷ euro hỗ trợ Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Về tiến trình gia nhập EU, EC đánh giá Kiev đã đạt những bước tiến đáng kể khi mở được 4 cụm đàm phán trong năm qua và đáp ứng các điều kiện để triển khai những cụm còn lại. Tuy nhiên, Ukraine vẫn cần đẩy mạnh cải cách trong các lĩnh vực pháp quyền, chống tham nhũng và củng cố thể chế dân chủ.

Các cuộc họp tại Brussels diễn ra trong bối cảnh nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine đang được thúc đẩy. Cùng ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ, nhằm trao đổi về công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất) trong hai ngày 10-11/11.

Ngọc Liên