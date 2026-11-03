Chủ động nắm tình hình, giữ vững ổn định từ cơ sở

Tháng 10/2026, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị thành viên đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động định hướng thông tin, tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tháng 10/2026.

Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống tiếp tục được quan tâm. Các lực lượng chức năng duy trì theo dõi, nắm bắt tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý và đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các đại biểu dự tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tháng 10/2026 diễn ra chiều 3/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Chủ động nhận diện, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về tư tưởng và dư luận xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng lan tỏa thông tin tích cực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng các tin, bài, sản phẩm truyền thông trên các nền tảng số. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nâng cao chất lượng dự báo, nhận diện sớm các vấn đề có khả năng trở thành điểm nóng về thông tin, tư tưởng; xây dựng phương án xử lý theo phương châm “chủ động từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”. Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; trong đó, tiếp tục đổi mới cách thể hiện, tăng các sản phẩm ngắn, trực quan, phù hợp với từng nền tảng; đồng thời tăng cường các sản phẩm truyền thông số và các hình thức truyền thống phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các đại biểu dự tại hội nghị.

Tiếp tục củng cố lực lượng nòng cốt, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tích cực lan tỏa những hình ảnh đẹp, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”; thường xuyên rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tung tin sai sự thật, ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

Nhấn mạnh công tác dân tộc và tôn giáo không chỉ là nhiệm vụ quan trọng, mà là vấn đề mang tính chiến lược, vừa cấp bách, vừa lâu dài tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo từ đầu năm 2026 đến nay, diễn ra chiều 3/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh về tín ngưỡng, tôn giáo đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự thống nhất về nhận thức; từ đó chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách cũng như xây dựng kế hoạch hành động dài hạn nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này, triệt tiêu các điều kiện, cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động nắm tình hình cơ sở, tâm tư Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các ban, ngành cấp tỉnh trong nắm tình hình, trao đổi thông tin và tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống việc lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo.

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngoài ra, vận động các tổ chức, chức sắc, tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu xã, phường trong nhận thức, quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Quan tâm kiện toàn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp.

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức các hoạt động theo pháp luật.

Quốc Hương