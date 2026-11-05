Iran tuyên bố chiến thắng chính trị trước ông Trump, cảnh báo Mỹ không đổi lập trường

Giới chức Iran cho rằng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ phản ánh những tổn thất chính trị mà Tổng thống Donald Trump phải đối mặt, đồng thời cảnh báo chính sách của Washington đối với Tehran sẽ không thay đổi bất chấp thất bại của đảng Cộng hòa.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 4/11 tuyên bố nước này đã giáng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump một thất bại về chính trị tại Washington, sau những thất bại mà Tehran cho là Mỹ phải chịu trên chiến trường và tại eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, ông Rezaei viết: “Người dân Iran đã giáng cho ông Trump thất bại chiến lược trên chiến trường và tại eo biển Hormuz, đồng thời gây ra một thất bại chính trị tại Washington”.

Trong khi đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cùng ngày, cảnh báo chính sách của Washington đối với Tehran sẽ không thay đổi, bất chấp những tổn thất mà đảng Cộng hòa phải hứng chịu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Khamenei cho rằng những người kỳ vọng chính sách của Mỹ sẽ thay đổi thông qua sự dịch chuyển giữa các đảng phái hoặc phe nhóm chính trị là đang mắc sai lầm nghiêm trọng. Theo ông, việc nhượng bộ Mỹ cũng không thể khiến Washington từ bỏ thái độ thù địch đối với người dân Iran. Lãnh tụ Tối cao Iran đồng thời cảnh báo nếu các hành động gây hấn tương tự tái diễn, phạm vi xung đột sẽ mở rộng hơn nhiều.

Ông Khamenei kêu gọi người dân Iran không xem kết quả bầu cử tại Mỹ là dấu hiệu cho thấy Washington sắp điều chỉnh lập trường theo hướng mềm mỏng hơn với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông nhấn mạnh người dân Iran cần nhận thức rõ hơn về lập trường đối với Mỹ, đồng thời khẳng định sự kiên định và kháng cự của Iran trước những hành động mà nước này coi là thù địch của Washington vẫn là định hướng cho chặng đường phía trước.

Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/10 thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, song khẳng định chiến dịch quân sự này là cần thiết và không có ý định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Liên quan khả năng đảng Dân chủ thúc đẩy luận tội tổng thống, ông Trump cảnh báo động thái này sẽ khiến đảng Dân chủ “bị hủy hoại”, đồng thời khẳng định không có lý do để ông phải đối mặt với thủ tục luận tội.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại quan điểm rằng đảng Cộng hòa có thể đã giành chiến thắng nếu ông trực tiếp ra tranh cử. Theo ông, các cuộc vận động tranh cử thu hút sự hưởng ứng rất lớn, nhưng đảng Cộng hòa đã không chuyển được sự nhiệt tình đó sang các ứng cử viên. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News ngày 3/11, ông Trump từng tuyên bố không muốn xem thất bại của đảng Cộng hòa là thất bại của cá nhân mình.

Thúy Hà